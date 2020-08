Dollbergen

Eigentlich hatte der Ortsrat nur darüber abstimmen sollen, ob er mit dem neuen Namen für die neue Dollberger Kindertagesstätte an der Ackersbergstraße einverstanden sei. Bisher hieß die Einrichtung Wunderland. Doch im Zuge des Projekts „Alle Kinder unter einem Dach“ kam der Vorschlag auf, sie in „Kindertagesstätte im Familienzentrum Dollbergen“ umzubenennen. Laut Uetzer Gemeindeverwaltung hat dieser Vorschlag sowohl im Team der Kita als auch bei den Elternvertretern Anklang gefunden. Bei den Ortspolitikern hingegen sorgte er statt für Begeisterung für zahlreiche Fragen.

Was ist das Konzept des Familienzentrums ?

„Habe ich etwas nicht mitbekommen oder machen wir hier den zweiten Schritt vor dem ersten?“, fragte Rainer Richter ( SPD) merklich ungehalten: „Was genau verbirgt sich denn hinter dem Konzept Familienzentrum? Bisher habe ich gedacht, es handelt sich um die Grundschule, die Kita und eine Krippe. Zu einem Familienzentrum gehört aber einiges mehr. Es wäre schön gewesen, wenn jemand von der Verwaltung hier wäre und das Ganze einmal vorstellte. Und wir als Ortsrat in die Planung einbezogen würden.“ Der Begriff Familienzentrum müsse mit Leben gefüllt werden, mahnte er dringend an.

Als Referenz für ein solches Familienzentrum führte er das Familienhaus Uetze an, in dem neben Kinderbetreuung auch zahlreiche Angebote für Familien angeboten werden: Von Eltern-Kind-Gruppen über Erziehungsberatung bis hin zum Still-Café. Auch Jörg Hennigs ( CDU) war nicht überzeugt: „Ich finde den Begriff sehr klobig.“ Rainer Hennig ( SPD) sprach sogar von einem „Bürokratiemonster“. Ein Name wie „Kita Wunderland im Familienzentrum Dollbergen“ sage mehr über die Einrichtung aus und mache trotzdem die Zugehörigkeit zum großen Ganzen deutlich.

Neuer Name verortet Kita in Dollbergen

Der Namensvorschlag habe durchaus etwas für sich, sagte dagegen Dirk Rentz ( CDU). „In Uetze haben alle Kitas spezielle Namen, aber in keinem ist der Ort genannt. So weiß man, das ist die Kita in Dollbergen.“ Zudem unterscheide sich die Konzeption einer Kita heute deutlich von den Kindergärten, in denen man die Kinder zur Betreuung abgegeben habe. „Heute werden spezielle Räume geplant, in denen Kinder speziell gefördert und auch Gespräche mit Eltern geführt werden können.“ Zudem ließe sich der Name immer noch ändern, „wenn sich ein Name anbietet, der eine Verbindung zu Dollbergen hat.“ Dazu sollten dann aber die Erzieherinnen noch einmal befragt werden.

Letztlich konnten sich die Politiker nicht durchringen, dem Gemeinderat diese Umbenennung zu empfehlen. Die Abstimmung ergab zwei Ja- und vier Nein-Stimmen.

Von Sandra Köhler