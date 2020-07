Uetze/Hänigsen

Der Rat der Gemeinde Uetze hat am Donnerstagabend Erhard Zander aus Hänigsen einstimmig zum Ehrenbürger ernannt. Damit soll sein jahrzehntelanges Engagement als Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für den Bereich Uetze gewürdigt werden.

„ Erhard Zander setzt sich mit viel Herzblut seit 40 Jahren für den praktischen Naturschutz in der Gemeinde ein“, sagte Bürgermeister Werner Backeberg in der Ratssitzung. Sein zeitintensives Engagement sei von sehr viel Sachverstand und sehr viel Fingerspitzengefühl geprägt. „ Erhard Zander ist immer auf Ausgleich bedacht“, betonte Backeberg. In einer Feierstunde soll Zander die Urkunde übergeben werden. Vergünstigungen sind mit dem Titel Ehrenbürger laut Rathaussprecher Andreas Fitz nicht verbunden.

Erhard Zander tritt Ende des Jahres zurück

Auch Reinhard Brandes aus Dedenhausen ist Ehrenbürger Uetzes. Er erhielt die Auszeichnung im November 1997 für sein vielfältiges kommunalpolitisches Engagement. Zudem waren Günter Radtke, Adolf Kregel, Adolf Krüger, Ernst Meyer (alle Uetze), Hans Schmidt ( Dollbergen), Hans Brandes, Albert Depenau und Willi Schmotz (alle Hänigsen) Ehrenbürger der Gemeinde Uetze; sie sind inzwischen gestorben.

Zander gibt zum Ende des Jahres sein Amt als Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für den Bereich Uetze ab. Der Rat schlägt der Region Hannover vor, Wolfgang Tannenberg (69) zu dessen Nachfolger zu ernennen. Tannenberg ist Vorsitzender der Bürgerinitiative Uetze und setzt sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz ein. Auf die neue Aufgabe bereitet sich Tannenberg laut Zander seit etwa eineinhalb Jahren vor. „Er begleitet mich oft bei meiner Arbeit“, sagt Zander, der seinen Rücktritt vor allem mit seinem Alter begründet: Er werde in diesem Jahr 78.

Von Anette Wulf-Dettmer