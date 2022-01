Uetze

Uetze wächst langsam, aber kontinuierlich – und das auch in der Corona-Pandemie. Ende 2019 lebten 20.583 Menschen in der Gemeinde Uetze, am 31. Dezember 2021 waren es schon 20.672. Im Jahr 2020 ist die Einwohnerzahl um 25 und 2021 um 64 gestiegen. Das Wachstum ist allerdings ungleichmäßig verteilt: Im vergangenen Jahr haben als einzige Ortschaften Dollbergen und Obershagen ein nennenswertes Plus von 50 beziehungsweise 43 zusätzlichen Einwohnern verbuchen können.

„Es ist erfreulich, dass die Einwohnerzahl in der Gemeinde leicht steigt“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die jüngsten demografischen Prognosen noch von schrumpfenden Ortschaften ausgegangen seien. Für den Zuwachs in Dollbergen macht Fitz in erster Linie das Neubaugebiet „Südlich Birkenweg“ verantwortlich. Alle Grundstücke sind verkauft, viele Häuser schon bewohnt. Ende 2021 wohnten 2303 Menschen in Dollbergen. Geboren wurden im Laufe des Jahres 19 Kinder, 34 Dollberger sind gestorben.

In Obershagen ist das Neubaugebiet „Am Mühlenbergsee“ schon seit Längerem komplett bebaut. „Doch jetzt kommen die Kinder“, sagt Fitz. Darüber hinaus seien im Ort etliche Baulücken geschlossen und das Mehrfamilienhaus am Mühlenbergsee fertig geworden. Ende 2021 lebten in dem Dorf 1158 Menschen.

Mehr Geburten als Sterbefälle in zwei Orten

Die Statistik zeigt, dass die Bevölkerung Uetzes vor allem deshalb zunahm, weil mehr Menschen in die Gemeinde gezogen sind, als sie verlassen haben. Denn fast in allen Ortschaften lag die Sterberate 2021 höher als die Geburtenrate – mit zwei Ausnahmen: In Dedenhausen gab es neun Neugeborene. Gestorben sind dort vier Menschen. In Obershagen wurden 15 Kinder geboren, fünf Einwohner starben.

Uetze und Hänigsen verlieren Einwohner

Nur die beiden größten Orte der Gemeinde, Hänigsen und Uetze, haben Einwohner verloren. Ende 2021 lebten in Hänigsen 5839 Menschen, 34 weniger als vor Jahresfrist. In Hänigser Familien sind 38 Kinder geboren und 63 Menschen sind gestorben. 252 Bürger sind nach Hänigsen gezogen, 261 haben es verlassen. Uetze zählte am 31. Dezember 7213 Einwohner, vier weniger als zu Jahresbeginn. Gemeldet wurden im Rathaus 63 Geburten, 89 Uetzer starben 2021.

Leichte Zuwächse meldet das Rathaus für Dedenhausen: Die Zahl der Einwohner hat 2021 um vier auf 878 zugenommen. In Eltze leben 1371 Menschen, zwei mehr als Anfang des Jahres. Auch Katensen kann zwei Neue verzeichnen und hat jetzt 763 Bewohner. Schwüblingsen bleibt Uetzes kleinste Ortschaft mit 569 Einwohnern (plus eins). In Altmerdingsen blieb die Einwohnerzahl konstant bei 578.

Weitere Baugebiete geplant

Auch in den nächsten Jahren wird die Bevölkerung in der Gemeinde Uetze wohl wachsen. 2022 werden im Baugebiet Schapers Kamp die ersten Häuser stehen. „Die Grundstücke sind alle verkauft“, berichtet Rathaussprecher Fitz.

Als nächstes werden Baugebiete im Südwesten von Uetze und in Katensen ausgewiesen. Darüber hinaus bekommt Hänigsen seit mehreren Jahren Pause wieder ein Neubaugebiet, das ein privater Investor plant. Zudem wünscht sich Schwüblingsen seit Längerem ein kleines Areal für neue Wohnhäuser – eine Fläche gibt es.

Von Anette Wulf-Dettmer