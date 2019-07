Uetze

Die Polizeidienststelle in Uetze bekommt im Laufe des Julis eine neue Rufnummer. Die Beamten sind dann unter (05173) 925430 zu erreichen. Unter der bisherigen Rufnummer (05173) 6267 bekommen die Anrufer in der Übergangsphase per Bandansagen mitgeteilt, wie sie telefonisch Kontakt zur Polizei in Uetze aufnehmen können. Außerhalb der Geschäftszeiten werden die Telefone – so wie jetzt schon – automatisch zu Dienststellen weitergeleitet, die rund um die Uhr erreichbar sind. Für Uetze ist das die Polizeiinspektion in Burgdorf.

Von dt