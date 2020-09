Der Wasserverband Peine erneuert die Trinkwasserleitung in der Hermann-Löns-Straße und der Wilhelm-Busch-Straße im Uetzer Ortsteil Dollbergen. Die Bauarbeiten sollen am Montag, 5. Oktober, beginnen.

Neue Wasserleitung: Bauarbeiten in Dollbergen starten kommende Woche

Uetze - Neue Wasserleitung: Bauarbeiten in Dollbergen starten kommende Woche

Uetze - Neue Wasserleitung: Bauarbeiten in Dollbergen starten kommende Woche