Uetze

Ein voller Erfolg war der erste Kurs „Clean Up ... Gut aufgetischt“, den die lokale Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen (LKHD) der Gemeinde Uetze mit der Grone-Schule Niedersachsen ausgerichtet hat. Alle acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben nach Angaben des Projektkoordinators der LKHD, Marlon Kaper, inzwischen eine Beschäftigung gefunden.

Jetzt bietet die Gemeinde erneut eine solche Weiterbildung in Kooperation mit der Grone-Schule an. Der Vormittagslehrgang beginnt am 25. April und dauert sechs Monate. Der Unterricht findet an fünf Tagen in der Woche in Burgdorf statt. Zum Kurs gehört auch ein sechswöchiges Betriebspraktikum. Vermittelt wird Wissen aus den Bereichen Hauswirtschaft, Kinderbetreuung und Gartenpflege. Speziell für Migranten ist das Unterrichtsfach Deutsch für den Beruf gedacht. Für den Fall, dass der Präsenzunterricht pandemiebedingt ausfallen muss, liegt ein Konzept für Digitalunterricht vor.

Teilnehmer müssen sich bis Ende März anmelden

Wer Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II/III bezieht, kann vom Jobcenter und der Agentur für Arbeit Bildungsgutscheine für „Clean Up“ bekommen. Die LKHD bietet allen Interessenten eine unverbindliche Beratung an. Die Anmeldefrist für den Lehrgang endet am 31. März. Ansprechpartner für Fragen und die Anmeldungen ist im Uetzer Rathaus LKHD-Projektkoordinator Kaper. Er ist unter der Telefonnummer (05173) 970104 und der E-Mail-Adresse lkhd@uetze erreichbar.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller