Nach rund 20 Jahren soll Uetze-Katensen wieder ein neues Baugebiet bekommen. „Es gibt viele bauwillige junge Familien in Katensen“, sagt Ortsbürgermeister Thomas Sörgel (Freie Wählergemeinschaft Katensen – FWK). Daher wird es nach seiner Überzeugung nicht lange dauern, bis das Baugebiet vollständig bebaut sein wird. Doch vorher muss noch der Uetzer Rat einen Bebauungsplan verabschieden. Über den Entwurf hat als erstes Gremium der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung beraten – und ihn abgelehnt. Nach einer Überarbeitung will er sich erneut damit befassen.

Das geplante Baugebiet liegt auf der Nordseite des Schwüblingser Wegs und schließt sich nach Westen hin an die dortige Bebauung an. Es ist insgesamt fast 1,6 Hektar groß und derzeit Weideland. Nach Abzug der Verkehrs- und öffentlichen Grünflächen bleiben noch 1,15 Hektar für etwa 13 bis 15 Bauplätze.

Haupterschließungsstraße soll 11,5 Meter breit werden

Erschlossen werden soll das Baugebiet vom Schwüblingser Weg aus. Nach dem Entwurf führt von dort aus eine 11,5 Meter breite Straße bis an die nördliche Grenze des Plangebiets. Von dieser Erschließungsstraße zweigen zwei 8,8 Meter breite Sackgassen nach Osten und Westen ab. An deren Ende sind im Entwurf Wendehämmer mit einem Durchmesser von 18 Metern eingezeichnet.

„Es gibt noch keine Ausbauplanung für die Straßen“, stellte Franziska Meier, Stadtplanerin der Gemeinde, klar. Bei einer Straßenbreite von 11,5 Metern sei genügend Platz für einen reibungslosen Begegnungsverkehr, einen Gehweg und einen Parkstreifen. Olaf Reese (FWK) sprach sich bereits für einen verkehrsberuhigten Bereich mit ausreichend Parkplätzen aus.

Kritik: Wendehämmer sind zu klein

Thordies Hanisch (SPD) beanstandete, dass die Wendehämmer für dreiachsige Fahrzeuge zu klein seien. Ein Durchmesser von 18 Metern reiche für Müllfahrzeuge nicht aus. Die Feuerwehr werde ebenfalls Probleme bekommen, befürchtete Hanisch. „Der Normwendekreisdurchmesser für eine Drehleiter beträgt 20 Meter“, gab Gemeindebrandmeister Tobias Jacob zu bedenken.

Bauwillige sollen in dem Plangebiet in erster Linie eingeschossige Einfamilien- und Doppelhäuser errichten. In einem Teilbereich im Norden des Plangebiets können nach dem Entwurf auch zweigeschossige Häuser mit einer Firsthöhe von 12,5 Metern und einer Traufhöhe von 8,5 Metern gebaut werden. Hanisch und Olaf Reese legten Wert darauf, dass der Bau von Mietwohnungen möglich sein müsse.

Kita ist noch nicht eingezeichnet

Die Gemeindeverwaltung will für Katensen und Schwüblingsen eine neue gemeinsame Kindertagesstätte errichten. Nach Meiers Ansicht wäre für die Kita im Südwesten des Plangebiets Platz. Die Tagesstätte ist noch nicht eingezeichnet, weil der Rat noch keine Standortentscheidung getroffen hat. Außerdem steht noch nicht fest, ob es eine Zwei- oder Drei-Gruppen-Kita werden soll.

Hanisch bemängelte, dass nach dem Entwurf Schottergärten in dem Baugebiet nicht ausdrücklich verboten sind. Georg Beu (Grüne) kritisierte, dass der Entwurf dem Insektenschutz nicht genügend Rechnung trage. Außerdem monierte er, dass die Grundstückseigentümer als Ausgleich für die Eingriffe in die Natur und die Landschaft Büsche pflanzen sollen. Das funktioniert nach Beus Ansicht nicht: „Niemand wird den Ausgleich auf den Grundstücken kontrollieren.“

