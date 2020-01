Eltze

Nach dem neuen Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Uetze muss die Kommune in fünf Ortschaften neue Feuerwehrhäuser bauen. Das Dorf Eltze habe für die Gemeindeverwaltung Vorrang, wie Gemeindebürgermeister Werner Backeberg in der Jahresversammlung der Eltzer Feuerwehr sagte.

Nach Backebergs Worten muss die Verwaltung die Planung der neuen Gerätehäuser mit der jeweiligen Dorfentwicklungsplanung verknüpfen, weil an den jetzigen Standorten kein Platz für Neubauten ist. Der Gemeinderat müsse für die neuen Standorte den Flächennutzungsplan ändern und jeweils Bebauungspläne aufstellen. „Allein eine solche Planung dauert nach dem Aufstellungsbeschluss mindestens ein Jahr“, sagte Backeberg. In Eltze könnten die Bauarbeiten daher frühestens in zwei Jahren beginnen.

56 aktive Feuerwehrleute

Zuvor hatte Ortsbrandmeister Ralf Boeck die beengten Verhältnisse im jetzigen Gebäude, in dem Umkleide- und Sozialräume fehlen, geschildert. In den vergangenen beiden Jahren seien jeweils fünf neue Feuerwehrleute in den aktiven Dienst eingetreten. Somit habe die Ortsfeuerwehr mittlerweile 56 Aktive – darunter drei Frauen – in ihren Reihen. Das seien so viele wie nie zuvor, sagte Boeck.

„Es ist eine große Herausforderung für uns alle, die 56 Ausrüstungen im Gerätehaus, also in der Fahrzeughalle, unterzubringen und uns im Übungs- und Einsatzfall dort gemeinsam ein- und auszukleiden“, berichtete er. Die Eltzer Feuerwehr habe die ältesten Fahrzeuge in der Gemeinde. Egal, welche neuen Autos die Kommune anschaffe, sie passten nicht in die Fahrzeughalle.

Eisfeld zum Hauptlöschmeister befördert

Gemeindebrandmeister Tobias Jacob ernannte den stellvertretenden Ortsbrandmeister Marvin Eisfeld zum Hauptlöschmeister und Tobis Lüer zum Löschmeister. Boeck beförderte Heiner Amme, Lukas Elgert und Paul Amme zu Hauptfeuerwehrmännern. Greta Meyer, Anica Elgert, Steven Sachert, Dennis Wiegmann und Janis Meibaum bekamen den Dienstgrad Feuerwehrfrau beziehungsweise Feuerwehrmann verliehen.

Gemeindebrandmeister Tobias Jacob (rechts) befördert den stellvertretenden Ortsbrandmeister Marvin Eisfeld zum Hauptlöschmeister. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ehrte Brandschutzabschnittsleiter Detlef Hilgert Heinrich Hellemann und Hans-Heinrich Schäfer. Als Funkbeauftragten bestätigte die Versammlung Dominik Gilhaus.

