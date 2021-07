Uetze

Kurz vor Weihnachten ist die Ortsfeuerwehr Uetze in ihr neues Gerätehaus eingezogen. Inzwischen hat sie sich in dem knapp 3,7 Millionen teuren Neubau eingerichtet, auch wenn noch das eine oder andere fehlt und kleine Mängel beseitigt werden müssen. Ortsbrandmeister Florian Schernich und sein Stellvertreter Benjamin Claaßen stellen den Lesern das Gebäude vor.

Begegnungsverkehr soll vermieden werden

Vor dem Haupteingang können die Feuerwehrleute ihre Drahtesel an Fahrradbügeln abstellen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Der Haupteingang befindet sich auf der Gebäudeseite am Herrschaftsweg. Durch ihn gelangen die Feuerwehrleute in das eingeschossige Gerätehaus. Vor dem Haupteingang sind 45 Parkplätze angelegt worden. Die Einsatzkräfte sollen mit ihrem Auto den Neubau über den Herrschaftsweg ansteuern. So sollen sie eine Begegnung mit den ausrückenden Feuerwehrautos vermeiden. In der Regel fährt die Ortsfeuerwehr über die Straße Marktplatz zu den Einsätzen.

In der Halle finden acht Fahrzeuge Platz

Ampeln (rechts oben) zeigen in der Fahrzeughalle den Fahrern der Feuerwehrautos an, ob sie hinausfahren können. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Herzstück der Feuerwache ist die Fahrzeughalle. Darin haben sieben Einsatzautos der Ortsfeuerwehr Platz. In der achten Fahrzeugbox stellt sie das Katastrophenschutzfahrzeug ab. Die separate Box ist zugleich Materiallager für den Katastrophenschutz. Die Rolltore können mit einer Fernbedienung aus dem Auto heraus geöffnet werden. „Bei Stromausfall können wir sie manuell entriegeln und mit der Hand hochschieben“, erläutert Schernich. Eine Ampel zeigt dem Fahrer an, ob das Tor ganz geöffnet ist.

Infoabende finden im Schulungsraum statt

Benjamin Claaßen betritt den rund 100 Quadratmeter großen Schulungsraum. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Gleich neben dem Haupteingang liegt der Schulungsraum. Mit seinen fast 100 Quadratmetern ist er groß genug für alle 72 aktiven Feuerwehrleute. „Sitzmöbel haben wir für 100 Leute“, betont Claaßen. Wenn es wieder möglich ist, sollen dort abendliche Dienstversammlungen und Informationsabende stattfinden. An einer Wand müsse noch eine Projektionsfläche installiert werden, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister. Derzeit nutzen er und Schernich den Raum für Besprechungen mit weiteren Führungskräften.

Alle 80 Spinde stehen in den Umkleideräumen

Benjamin Claaßen (links) und Florian Schernich zeigen die Spinde im Herrenumkleideraum. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die aktiven Feuerwehrleute müssen sich nicht mehr wie früher in der Fahrzeughalle hinter den Autos umziehen. Der Umkleidebereich befindet sich im Neubau in der Nähe des Haupteingangs. Eine flexible Wand trennt die Räume für Männer und Frauen. Falls die Zahl der weiblichen Aktiven – derzeit sind es sechs – wächst, kann die Wand versetzt werden. In den beiden Räumen stehen insgesamt 80 Spinde mit je einem Wertfach für das Portemonnaie und andere persönliche Dinge. „Wer will, kann das Fach mit einem Zahlenschloss verriegeln“, erläutert Claaßen. Nach einem Einsatz können die Aktiven die kontaminierte Kleidung in einem separaten Raum ablegen.

Feuerwehrleute müssen nicht mehr zu Hause duschen

Benjamin Claaßen steht im Duschraum für männlichen Einsatzkräfte. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Jetzt besteht die Möglichkeit, nach einem Einsatz zu duschen“, sagt Schernich. Früher mussten das die Feuerwehrleute zu Hause machen, weil es im alten Feuerwehrhaus keine Brausen gab. Zwei Duschen für die Frauen und drei für die Männer reichen laut Claaßen aus. Weil die Feuerwehr die Brausen nicht täglich nutzt, haben sich die Planer für eine dezentrale Warmwasserversorgung entschieden. Wasserdurchlauferhitzer erwärmen das Duschwasser.

Wand lässt sich zur Seite schieben

Florian Schernich sitzt am Tisch des Lagebesprechungsraums. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Lagebesprechungs- und Jugendfeuerwehrraum bilden mit der Funkzentrale eine Funktionseinheit. Eine Schiebewand trennt Lagebesprechungs- und Jugendraum. Wenn man die Wand zur Seite schiebe, könnten beide Räume zu einem großen Schulungsraum für die Jugendfeuerwehr werden, erläutert Schernich. Bei größeren Einsätzen – zum Beispiel bei Sturm - soll die Einsatzleitung für die gesamte Gemeinde den einen Raum, die Einsatzleitung der Ortsfeuerwehr den anderen nutzen. Zur Funkzentrale ist es nur ein kurzer Weg. Sie befindet sich gleich auf der anderen Seite des Flurs.

In der Werkstatt ist eine Absauganlage installiert

Zugführer Dirk Dreher ist von der Werkstatt für die Gerätewarte begeistert. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Im alten Feuerwehrhaus stand den Gerätewarten nur eine Holzwerkbank zur Verfügung. Jetzt können sie kleine Reparaturen in einer Werkstatt erledigen. Zugführer Dirk Dreher, der den Gerätewarten gelegentlich hilft, lobt das „gut sortierte Lager“ und „die breite Arbeitsfläche“. Die Werkstatt ist für den Fall, dass während einer Reparatur Dämpfe entstehen, mit einer Absauganlage ausgestattet.

Atemschutzgerätewart kann Technik optimal pflegen

Ein PC steht in der Atemschutzgerätewerkstatt, damit der Atemschutzgerätewart alle Wartungsarbeiten dokumentieren kann. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Bei der Konzipierung der Atemschutzwerkstatt hätten die Planer alle Wünsche des Atemschutzgerätewarts berücksichtigt, erzählt Schernich. „Es ist jetzt eine optimale Pflege und Wartung der Geräte möglich“, fügt er hinzu. Die Atemschutztechnik sei ein lebenswichtiger Bereich. Für die Dokumentation greift der Atemschutzgerätewart noch auf einen alten Computer zurück. Diesen wird die Gemeinde noch gegen ein neues Modell austauschen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller