Es sind vor allem Komödien, die sich das Uetzer Theaterensemble Die Spielerei für ihre Auftritte aussucht. Ihre mittlerweile fünfte abendfüllende Komödie führten die Schauspieler am Freitag in der Agora im Schulzentrum an der Marktstraße auf. Für das Stück „Gute Geister“ von Pam Valentine verwandelte sich die Aula in ein englisches Cottage, in dem zwei Geister ihr Unwesen treiben.

Spuken als Geister im englischen Cottage: Nils Veith (links) und Katja Wiegmann. Quelle: Laura Beigel

„Das Theaterstück ist mal etwas anderes“, sagte Maren Gille. 2012 hatte sie die Theatergruppe als Teil des VfL Uetze gegründet. Seitdem hatte jede Komödie eigentlich einen lokalen Bezug, dieses Mal war es anders: „Wir haben erst überlegt, ob wir das Stück umschreiben, aber das hätte der Geschichte das Herz genommen.“ Auch der englische Humor sollte bleiben, der vom Publikum mit herzhaftem Lachen gewürdigt wurde.

Eigenheim mit Spuk-Garantie

Das Theaterstück „Gute Geister“ habe von Anfang an die zehn Schauspieler des Ensembles begeistert, sagte Gille. Grund sei unter anderem die Geschichte gewesen. Darin geht es um den mittellosen Nachwuchsautor Simon Willis ( Oliver Wempe), der mit seiner Frau Flic ( Antje Laufer) in ein englisches Cottage zieht. Der Haken an dem von Immobilienmakler Mark Webster ( Stephan Schwarzer) umworbenen Landhaus: Es spuken Geister darin. Genauer gesagt sind es die Vorbesitzer, der bekannte Schriftsteller Jack Cameron ( Nils Veith) und seine Frau Susie ( Katja Wiegmann), denen der Zutritt zum Himmel verweigert wurde.

Jetzt wachen sie über ihr ehemaliges Anwesen und versuchen, jeden Nachmieter zu vergraulen. Aber die unbedarfte und tiefe Liebe von Simon und Flic fasziniert die beiden Geister und sie beginnen, das Paar zu unterstützen. Doch dann kommt es im Haus zu mysteriösen Verwicklungen.

Oliver Wempe mimt einen mittellosen Nachwuchsautor, der mit seiner Frau Flic (Antje Laufer) in ein englisches Spuk-Cottage zieht. Quelle: Laura Beigel

Es war das erste Theaterstück, bei dem Maren Gille eine Doppelrolle übernahm: Sie war nicht nur auf der Bühne als Schauspielerin zu sehen, sondern auch die Regisseurin des Stücks. „Ich wollte meine Erfahrungen an die anderen Rollen weitergeben“, sagte Gille. „Und das hat sehr viel Spaß gemacht und die Gruppe noch weiter zusammenwachsen lassen.“

Regisseurin Maren Gille (rechts) steht auch als Schutzengel auf der Bühne. Quelle: Laura Beigel

Zwei weitere Aufführungen im September

Wenn es nach Maren Gille ginge, würde sie mit den abendfüllenden Komödien nach diesem Auftritt ein Jahr aussetzen, aber nebenbei nach neuen Stücken Ausschau halten wollen. Der Grund sei der gut gefüllte Terminkalender. Denn schon im Februar nächsten Jahres will das Ensemble erneut auf der Bühne stehen – und zwar mit einem Kindertheater für die Grundschule Uetze. Dadurch bliebe allerdings kaum Zeit, um für ein weiteres großes Theaterstück zu proben. Zumal noch nicht ganz sicher sei, ob das Kindertheater um einige Auftrittsorte erweitert werde.

Für ihre zukünftigen Auftritte sucht Die Spielerei außerdem noch weitere Mitglieder, die ebenfalls Spaß an der Schauspielerei haben. Vor allem Männer seien gerne gesehen, sagte Gille. Geprobt wird jeweils montags um 19.30 Uhr in der Agora im Schulzentrum. Am Freitag, 27. September, und am Sonnabend, 28. September, ist das Stück „Gute Geister“ ab 19 Uhr noch einmal in der Agora zu sehen.

Von Laura Beigel