Uetze

Die Familien in Uetze haben am Dienstag nur wenige Einschränkungen in den Kitas der Gemeinde verkraften müssen: Nach Aussage von Gemeindesprecher Andreas Fitz beteiligten sich ausschließlich Beschäftigte der Einrichtungen Schneckenhaus und Schneckenhäuschen an dem Warnstreik, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Dort habe es eine reduzierte Betreuung gegeben, teilt Fitz mit. Von allen anderen Kitas und Krippen in kommunaler Regie habe es keine Rückmeldung zu einer Teilnahme am Warnstreik gegeben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits am Montag hatte Bürgermeister Florian Gahre klar Stellung zu dem Arbeitskampf am Weltfrauentag bezogen: „Der jetzt gewählte Zeitpunkt des Streiks ist aus meiner Sicht aber vollkommen unangemessen“, erklärte er – auch in sozialen Medien. Die vergangenen Wochen und Monate hätten Eltern, Kinder, aber auch und insbesondere die Beschäftigten in den Kitas sehr gefordert.

Er kritisierte: Es gehe nicht, jetzt erneut einen Tag der eingeschränkten Betreuung auf dem Rücken der Familien zum Zwecke des Arbeitskampfes auszutragen. „Wir tun als Gemeinde alles, was in unserer Macht steht um die Arbeitsbedingungen in den Kitas zu verbessern – das ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagte er.

Von Antje Bismark