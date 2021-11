Obershagen

In Uetze-Obershagen bleibt Andreas Staas (CDU) Ortsbürgermeister. Der Ortsrat hat den 57 Jahre alten Elektroinstallateurmeister einstimmig in seinem Ehrenamt bestätigt. Ebenfalls einstimmig wurde sein Stellvertreter Burghard Homann (CDU) wiedergewählt. Kathleen Sacher (CDU), Matthias Müller und Ulrike König (beide SPD) vervollständigen das fünfköpfige Gremium.

Ortsratsbetreuer René Kohlmeyer ehrte Staas für 15-jährige Mitarbeit in der Ortsvertretung. Eine Ehrenurkunde erhielt auch Homann, der vor zehn Jahren das erste Mal in den Ortsrat gewählt wurde.

Zwei Vereine erhalten Zuschüsse

Die Ortsratsmitglieder bewilligten dem TSV Eintracht und dem Obershagener Schützenverein jeweils eine Zuwendung in Höhe von 200 Euro. Der Schützenverein bekommt das Geld für die Unterhaltung seines Vereinsheims. Den Sportverein unterstützt der Ortsrat, weil beim Fußballklub Verbandsabgaben, Gebühren für den Spielbetrieb, Ausgaben für die Schiedsrichter und andere Kosten anfallen.

Die Gemeindeverwaltung will von einem Planungsbüro ein einheitliches Konzept für die Spiel-, Bolz- und Begegnungsplätze in der Gemeinde aufstellen lassen. Nach Staas’ Ansicht sollte die Verwaltung das Konzept selbst erarbeiten und in die Planung Kinder, die Schulen und den Seniorenbeirat einbeziehen. Von dem eingesparten Kosten für das Büro könne man Spielgeräte kaufen. Die übrigen Ortsratsmitglieder schlossen sich dieser Meinung an.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller