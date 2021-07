Uetze

Genau so hat sich Obershagens früherer Ortsbürgermeister Werner Hübner das Insektenparadies am Mühlenbergsee in Uetze-Obershagen zu dieser Jahreszeit vorgestellt. Die Phacelia hat die rund 2500 Quadratmeter große Fläche mit einem hellvioletten Blütenteppich überzogen. Hier und da setzt die Malve etwas dunklere Farbtupfer. Buchweizen und Ringelblume fangen an zu blühen. Hübner hat die Blühwiese im April mit dem Fischereiverein Frisch Auf Celle, den Biobetrieb Robert Hübner und Familien aus dem benachbarten Neubaugebiet angelegt.

„Ich bin hoch erfreut, dass das Projekt so gut angenommen wird“, sagt der Vorsitzende des Umweltausschusses des Uetzer Rats. Familien hätten beim Säen geholfen. Der Obershagener Imker Gerd Schaefer habe gefragt, ob er neben der Blühwiese Bienenstände aufstellen dürfe, erzählt Hübner. Schaefer will von dem Erlös aus dem Honigverkauf eine Nisthilfe für Hummeln und Wildbienen anfertigen lassen und dort aufstellen.

Libellen kommen vom See

Die Blühwiese ist nicht nur ein Paradies für Bienen. Hummeln und andere Insekten hat Hübner dort ebenfalls beobachtet. Libellen kämen vom nahen Mühlenbergsee herübergeflogen, berichtet der Obershagener.

Die Phacelia auf der Blühwiese am Mühlenbergsee bietet den Bienen reichlich Nahrung. Quelle: Norbert Rode

Der Fischereiverein, der Eigentümer der Fläche und des Mühlenbergsees ist, hat Informationsschilder aufgestellt. „Zur Aussaat kamen 13 verschiedene Pflanzen wie Dill, Hafer, Borretsch, Raps, Ringelblumen, Koriander, Buchweizen, Sonnenblumen, Lupinen, Malven und vor allem Phacelia – auch bekannt als Bienenfreund“: Diese Info können dort Spaziergänger nachlesen. Auch Kornblumen haben sich dort ausgesamt, obwohl sie nicht zur Saatmischung gehörten. Die verschiedenen Pflanzenarten sorgten dafür, dass Insekten den ganzen Sommer über Nahrung finden. „Die Schilder sind nur Provisorien“, sagt der Vereinsvorsitzende Norbert Rode. Die Angler wollen sie mit größeren Tafeln ersetzen.

Gräser sollen Blühpflanzen nicht verdrängen

Das Insektenparadies soll laut Rode dauerhaft Bestand haben. Daher ist für das nächste Jahr eine erneute Aussaat geplant. Auch wenn die Pflanzen aussamten, müsse man nachsäen, sagt Hübner. Sonst verdrängten Gräser mit der Zeit die Blühpflanzen, erläutert er.

Bei der Aussaat im nächsten Jahr wollen die Familien Offadnik/Becker und Püschel wieder helfen. „Herr Hübner und Herr Rode haben voll in unsere Kerbe geschlagen“, sagt Rouven Offadnik, der mit seiner Frau Birte Becker neben dem Neubaugebiet auf einer gemeindeeigenen Fläche eine Streuobstwiese angelegt hat.

Otto Püschel findet den „bunten Fleck“ zwischen dem noch relativ kahlen Neubaugebiet und den landwirtschaftlichen Flächen schön. „Wenn man hier mit Kindern langgeht, kann man ihnen Bienen, Hummeln und andere Insekten zeigen“, sagt Püschel. Sein Sohn habe Samen ausgesät und schaue nach, ob sie aufgelaufen sind und die Pflanzen wachsen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller