Obershagen

Das Thema, das die Einwohner der Uetzer Ortschaft Obershagen aktuell am meisten beschäftigt, ist der An- und Umbau ihrer St.-Nicolai-Kirche zu einem Dorfzentrum. Das Gotteshaus, in dem künftig nicht nur Gottesdienste gefeiert werden, sondern sich auch Vereine und außerkirchliche Gruppen treffen können, ist das erste Ziel, das der alte und neue Ortsbürgermeister Andreas Staas beim Rundgang durch den Ort anstrebt.

„Im Frühjahr wird es fertig sein,“ sagt der 57-Jährige. Der Fertigstellungstermin Ende Februar werde sich wohl wegen Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien nicht halten lassen. Stolz berichtetet Staas, dass bei den Bauarbeiten mehr als 50 Helfer in ihrer Freizeit angepackt haben: „Mit der ehrenamtlichen Arbeit klappt es super.“ Immer wenn Helfer benötigt würden, seien genügend Einwohner zur Stelle. Jugendliche hätten beim Ausschachten des Fußbodens in der Kirche geholfen. Ehrenamtliche hätten auch die Baugrube für den Anbau und den Graben für Ver- und Entsorgungsleitungen ausgehoben.

„Die Netzsicherheit ist beim Glasfaserkabel höher“

Der Weg zum Feuerwehrhaus führt an einem Transparent des Hänigser Telekommunikationsunternehmens FNOH vorbei, das in Obershagen um Kunden für einen Anschluss ans Glasfasernetz wirbt. Staas hofft, dass sich genügend Einwohner für einen Glasfaseranschluss entscheiden, damit der Aufbau eines Breitbandnetzes für FNOH lukrativ wird. Die Kupferleitungen aus den Siebzigerjahren seien nicht mehr Stand der Technik. „Die Netzsicherheit ist beim Glasfaserkabel höher“, sagt der Elektroinstallateurmeister.

Andreas Staas (rechts) geht mit Friedrich-Wilhelm Schiller in Obershagen die Hauptstraße entlang. Quelle: Andrea Staas

„Irgendwann sollen wir ein neues Feuerwehrhaus bekommen“, berichtet Staas. Ursprünglich habe Obershagen in der Prioritätenliste für Feuerwehrneubauten ganz oben gestanden, sei aber in der Rangfolge nach hinten gerutscht. Staas zeigt Verständnis dafür, dass nun ein Neubau in Eltze Vorrang hat.

Umkleideräume fehlen im Feuerwehrhaus

Für ein neues Gerätehaus in Obershagen sprechen mehrere Gründe. Moderne Feuerwehrautos passen nicht in den Altbau. „Das jetzige Gebäude entspricht nicht mehr den Ansprüchen der Unfallverhütung“, sagt Staas. Es gebe noch nicht einmal einen richtigen Umkleideraum, ganz zu schweigen von getrennten Sanitäranlagen für Männer und Frauen. Für einen Neubau muss die Gemeinde ein geeignetes Grundstück finden.

Der Ortsrat hat sich nach den Worten des Ortsbürgermeisters auf die Fahnen geschrieben, die örtlichen Vereine zu stärken. „Sie leiden unter der Pandemie.“ Der Ortsrat wolle sie zum Beispiel bei Projekten unterstützen und ihnen im Rahmen seiner Möglichkeiten auch finanziell unter die Arme greifen.

Viele Veranstaltungen fallen wegen der Pandemie aus

Negativ habe sich auch die Pandemie auf das Dorfleben ausgewirkt. „Den Laternenumzug konnten wir in den beiden vergangenen Jahren nicht machen“, erzählt Staas. Die Einwohner hätten sich nicht zwanglos beim Schützenfest, am Osterfeuer, beim Aufstellen des Maibaums oder beim Aufhängen des Adventskranzes treffen und miteinander klönen können. Staas wünscht sich, dass mehr Einwohner aus dem Neubaugebiet am Mühlenbergsee am Dorfleben teilnehmen. „Die Integration dauert offenbar noch einige Zeit“, stellt der Ortsbürgermeister fest.

Das ist Andreas Staas Seit seiner Kindheit wohnt Andreas Staas in Obershagen. Im Ortsrat seines Heimatdorfs arbeitet er seit 15 Jahren mit. Im Februar 2015 trat der Christdemokrat die Nachfolge des langjährigen Ortsbürgermeisters Werner Hübner an. 2016 und 2021 wurde er im Amt bestätigt. Sein Geld verdient der 57 Jahre alte Vater eines Sohnes und einer Tochter als Elektroinstallateurmeister bei einer Hänigser Elektrofirma. In seiner Freizeit fährt er gern Fahrrad. Fit hält er sich mit Schwimmen im Hänigser Freibad. Er ist Mitglied der Hänigser Badgenossenschaft. Als förderndes Mitglied unterstützt er die Obershagener Ortsfeuerwehr. Außerdem ist er Mitglied der Fördervereine der Kirchengemeinde Hänigsen/Obershagen und der Grundschule Hänigsen.

Überschwemmungsgebiet stößt auf Kritik

Letzte Station des Spaziergangs ist die Aue, die seit ihrer Begradigung nicht mehr am Dorfrand, sondern etwa 100 Meter weiter westlich fließt. Als die Region Hannover die Karten für das Überschwemmungsgebiet der Aue 2017 in Obershagen vorstellte, hagelte es Kritik. Nach diesen Plänen überflutet der kleine Fluss bei einem Hochwasser große Teile Obershagens. Ortskundige haben mehrere Ungereimtheiten entdeckt. „Höher gelegenen Flächen sind zum Teil überflutet, niedriger gelegene hingegen nicht“, sagt Staas.

Die Aue fließt seit ihrer Begradigung rund 100 Meter vom Ortsrand entfernt.. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Wegen der Unstimmigkeiten sollte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz die Karten noch einmal überarbeiten. Berücksichtigen müsse man, dass die Aue künftig nicht mehr das Kühlwasser des Kraftwerks Mehrum nach dessen Abschalten aufnehmen müsse, fordert Staas. „Man weiß nicht, woran man ist“, klagt der Ortsbürgermeister. Denn die Festlegung des Überschwemmungsgebiets schränkt zum Beispiel die Möglichkeiten zu bauen ein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller