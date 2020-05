Obershagen

Als erste Ortsräte in der Gemeinde Uetze nehmen die Gremien aus Schwüblingsen und Obershagen am Dienstag, 19. Mai, wieder ihre Beratungen auf. Der Obershagener Ortsrat tagt ab 19 Uhr an einem ungewöhnlichen Ort – in der St.-Nicolai-Kirche.

Im Feuerwehrhaus, wo üblicherweise die Sitzungen stattfinden, könne der Ortsrat wegen der Corona-Pandemie nicht zusammenkommen, sagt Ortsbürgermeister Andreas Staas. „Da ist es zu eng.“ Daher habe man einen anderen Ort wählen müssen, wo mehr Platz ist. Auf die Kirche sei man gekommen, weil das Gotteshaus in ein Dorfzentrum umgebaut werden soll.

Schwüblingser Ortsrat trifft sich im Uetzer Rathaus

Der Schwüblingser Ortsrat, der normalerweise im Clubraum des Gasthauses Zur Post tagt, weicht nach Uetze in den Sitzungssaal des Rathauses aus, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr. Die Tagesordnungen beider Gremien sind fast identisch.

Die Kommunalpolitiker melden Investitionswünsche zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde an. Das zweite Thema ist die anstehende Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 2 in der Gemeinde und einer stellvertretenden Schiedsperson für den Bezirk 1. Dafür sind bei der Gemeindeverwaltung vier Bewerbungen eingegangen. Die Ortsräte können weitere Vorschläge unterbreiten.

Amtszeit des Schiedsmanns läuft aus

Derzeit schlichtet der pensionierte Gymnasiallehrer Albrecht Matern als Schiedsmann im Schiedsamtsbezirk 2 Nachbarschafts- und andere Streitigkeiten. Seine zweite Amtszeit endet im Oktober. Matern steht für weitere fünf Jahre nicht zur Verfügung. In der Gemeinde ist es so geregelt, dass sich beide Schiedsmänner gegenseitig vertreten. Schiedsmann im Bezirk 1 ist Rolf-Peter Brandes aus Hänigsen. Er ist noch bis 2021 im Amt.

Der Schiedsbezirk 2 umfasst die Ortschaften Dedenhausen, Dollbergen, Eltze und Uetze ohne den Bereich Irenensee/Spreewaldseen. Die übrigen Orte in der Gemeinde bilden den Bezirk 1.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller