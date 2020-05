Uetze

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Bewerbungsrunde 2020 für die Grüne Hausnummer läuft. Die Klimaschutzagentur Region Hannover und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen zeichnen damit Hauseigentümer aus, die besonders energieeffizient gebaut oder saniert haben. Bewerben kann sich, wer ein sogenanntes KfW-Effizienzhaus 55 neu errichtet hat oder einen Altbau seit 2009 zu einem KfW-Effizenzhaus umgebaut oder mit mehreren Einzelmaßnahmen besonders energieeffizient saniert hat.

Alle, die die Kriterien erfüllen, bekommen am 14. September in Hannover eine individuelle Grüne Hausnummer und eine Urkunde. Außerdem werden zwei Sonderpreise verliehen, die mit jeweils 500 Euro dotiert sind, Bewerbungsschluss ist am Freitag, 31. Juli. Interessierte könne das Bewerbungsformular von der Internetseite http://hausnr.klimaschutz-hannover.de herunterladen.

Anzeige

Lesen Sie dazu

Weitere HAZ+ Artikel

Von Friedrich-Wilhelm Schiller