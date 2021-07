Katensen

Ratsherr Olaf Reese (Freie Wählergemeinschaft Katensen) will nach der Kommunalwahl in Uetze-Katensen das Amt des Ortsbürgermeisters von Thomas Sörgel übernehmen. Sörgel hat in der Jahresversammlung der FWK mit den Worten „Junge Leute nach vorn!“ auf eine erneute Kandidatur für den Ortsrat verzichtet.

Reese führt sowohl die Liste der FWK für den Ortsrat als auch die für den Gemeinderat an. Für den Rat bewerben sich auch Rolf Siroux und Stefan Möbius. Die weiteren Kandidaten für den Ortsrat sind Ivonne Müller, Björn Johannsohn, Rolf Siroux, Stefan Möbius, Torsten Sell und Martin Schulz.

FWK will Ratsmandat verteidigen

Die FWK will das Dorfleben in Katensen stärken, eine regelmäßige Bürgersprechstunde im Dorf anbieten und sich für den Erhalt der Kita in Katensen einsetzen. Sie fordert Geschwindigkeitsbegrenzungen als Schulwegsicherung, will die Dorfverschönerung fördern und Streuobst- und Bienenwiesen als Beitrag für den Umweltschutz anlegen. Die Wahlziele der FWK sind, den Sitz im Uetzer Rat zu behaupten, um dort Katenser Interessen zu vertreten, und ihre dominierende Rolle im Katenser Ortsrat noch weiter auszubauen. Derzeit stellt sie vier der fünf Ortsratsmitglieder.

Reese war bisher Vorsitzender der Wählergemeinschaft. Er will sich in Zukunft auf die Mitarbeit im Uetzer Rat und auf die Aufgaben des Ortsbürgermeisters konzentrieren. Daher gab er den Vorsitz der FWK an seinen bisherigen Stellvertreter Stefan Möbius ab. Zum neuen zweiten Vorsitzenden wählte die Versammlung Torsten Sell. Martin Schulz wurde neuer Kassenwart. Er löste Marita Brandes ab, die sich nicht wieder um diesen Posten beworben hatte.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller