Dollbergen

Eine Autofahrerin und ihre drei Kinder haben sich auf der Landstraße 387 bei Dollbergen am Sonnabendnachmittag kurz nach 17 Uhr aus einem brennenden Opel Omega retten können. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Uetze mitteilt, bemerkte die Frau in ihrem silberfarbenen Fahrzeug einen starken Brandgeruch. Daraufhin hielt sie auf einem Feldweg an und brachte sich mit ihren Kindern in Sicherheit. Kurz darauf ging der Wagen in Flammen auf. 18 Feuerwehrleute aus Dollbergen rückten an und löschten den Opel mit Wasser und Schaum. Der Opel brannte völlig aus.

Von Joachim Dege