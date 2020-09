Hänigsen

Auf diese Open-Air-Premiere im Innenhof an der Kunstspirale scheinen viele geradezu gewartet zu haben. „Wir sind heute Abend ausverkauft“, vermeldete Organisator Michael Miethe am Sonnabend zum Konzert mit der Uetzer Band The Magical Alley stolz.

40 Stühle waren im Abstand von zwei Metern aufgestellt worden, Bekannte konnten in Gruppen zusammensitzen. Trotz der in jüngster Zeit rasant gestiegenen Corona-Fälle in Uetze waren keine Karten zurückgegeben worden. Musikfreunde aus der Gemeinde, aber auch aus dem Kreis Celle und sogar aus Peine genossen das Konzert. „Wir haben extra noch mal bei der Gemeinde nachgefragt. Aber da hieß es, bei unserem Konzept sei das gar kein Problem“, sagte Miethe.

Anzeige

Livemusik zieht Fans der Band an

„Es ist nicht ganz einfach, draußen vernünftig abzumischen. Versteht man mich?“, fragte Sängerin Sigrid Thöling nach den ersten Stücken in die Runde. „Siggi, du bist ’n bisschen zu laut“, kam es prompt zurück. Ein wenig Frotzelei gehört halt dazu, wenn man sich kennt. „Nein, alles okay“, kam denn auch direkt die Entwarnung. Und so ging es weiter mit den rockigen Titeln, die Bandleader Wolfgang Kendelbacher teils auf Englisch, teils auf Deutsch geschrieben hatte. „Dancer“ beispielsweise entstand, als Kendelbacher einen Film mit Michael Jackson sah.

Weitere HAZ+ Artikel

Einer der Titel aus dem Repertoire der Uetzer Band hatte übrigens dazu geführt, dass Thöling jetzt auch bei Magical Alley am Mikrofon steht. Den Song hatte Gentle Groovin – die andere Band, in der Thöling singt – beim Werkstattkonzert der Kunstspirale Anfang des Jahres als Erinnerung an eine verstorbene Musikerkollegin gespielt. Magical-Alley-Bassist Gerd Lorenscheit hörte es, kam mit Thöling ins Gespräch – und so kam eines zum anderen.

Idyllisch: Das Open Air vor der Kunstspirale könnte wiederholt werden. Quelle: Sandra Köhler

Open Air: Wiederholung nicht ausgeschlossen

Die Konzertbesucher fühlten sich bestens aufgehoben. „Ich bin nicht so ängstlich, und hier werden die Auflagen gut umgesetzt“, sagte Gabriele Schucht, die erst vor einiger Zeit nach Hänigsen gezogen war. „Es ist toll, dass so was überhaupt wieder möglich ist“, ergänzte ihre Bekannte Gabriele Troitzsch. Beide besuchen seit etwa zwei Jahren gemeinsam Konzerte und Theatervorführungen.

Auch Hans-Hinrik Grundstedt und Herbert Meyer aus Uetze waren gekommen. Für beide war es das erste Konzert seit März – normalerweise besuchen sie ein bis zwei Konzerte im Monat. „Wir kennen die Band gut und sind eigentlich bei allen ihren Konzerten“, sagte Meyer. Dafür verzichtete Grundstedt sogar darauf, in die Blues Garage zu fahren. „Eigentlich wäre ich heute sonst da gewesen. Aber ich habe schon Karten für zwei weitere Konzerte gekauft: Status Quo in Hannover und Zydeko Annie in Burgdorf“, sagte er voller Vorfreude. Vielleicht kann er im nächsten Jahr auch wieder in Hänigsen ein Open Air besuchen. Denn wie Miethe sagte, bestehen durchaus Überlegungen, dieses Format zu wiederholen.

Von Sandra Köhler