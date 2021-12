Bei der Gründung besaß die Uetzer Feuerwehr nur eine Spritze. Wie ist die Ortsfeuerwehr heute ausgestattet?

Heute verfügt die Ortsfeuerwehr Uetze über einen modernen Fuhrpark und leistungsstarke Technik. Für die Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung, zum Beispiel nach Verkehrsunfällen, stehen der Ortsfeuerwehr insgesamt acht Fahrzeuge zur Verfügung. Der Aufbau und das Equipment der einzelnen Fahrzeuge unterscheiden sich je nach Einsatzschwerpunkt.

Wie viele Aktive zählt die Ortsfeuerwehr? Hat sie Nachwuchsprobleme?

Aktuell engagieren sich 73 Frauen und Männer ehrenamtlich in der Einsatzabteilung. Insgesamt entwickeln sich die Mitgliederzahlen positiv. Trotz Pandemie und eingeschränkten Dienstbetriebs kann sich die Ortsfeuerwehr Uetze in diesem Jahr über drei neue Mitglieder in der Einsatzabteilung freuen. Mit über 35 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren, haben wir eine sehr starke Jugendfeuerwehr.

Ein Problem ist sicherlich, dass viele Aktive auswärts arbeiten und tagsüber nicht verfügbar sind. Wie wird dieses Problem gelöst?

Es gibt in der Tat Einsatzkräfte die aufgrund von wohnortsfernen Arbeitsstellen tagsüber nicht für die Freiwillige Feuerwehr zur Verfügung stehen. Wichtig ist daher eine personalstarke Einsatzabteilung vorzuhalten. Sollte es einmal zum personellen Engpass kommen, werden weitere Ortsfeuerwehren aus der Gemeinde alarmiert.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller