Uetze

Wie ist die Ortsfeuerwehr Uetze nach dem Abriss ihres alten Gerätehauses untergebracht? Davon wollten sich am Sonnabendnachmittag viele Uetzer ein Bild machen. Sie waren der Einladung des Ortsbrandmeisters Christian Krüger zu einem Tag der offenen Halle gefolgt. Ende Juli ist die Ortsfeuerwehr in eine Gewerbehalle an der Benroder Straße umgezogen, welche die Gemeinde gemietet hat.

In dieser Gewerbehalle ist die Ortsfeuerwehr Uetze vorübergehend untergebracht. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Das alte Feuerwehrhaus wurde nach dem Umzug abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Inzwischen stehen die Wände des neuen Gebäudes. Es soll bis September fertig werden, sodass dann die Ortsfeuerwehr an ihren alten Standort neben dem Festplatz Hoopt zurückkehren kann.

„Wir haben alles, was wir brauchen“

Er habe alle Mitglieder der Ortsfeuerwehr zum Tag der offenen Halle eingeladen, weil es ungewöhnlich sei, dass eine Ortsfeuerwehr mehr als ein Jahr lang mit einem Provisorium leben müsse, sagte Krüger. So könnten auch die fördernden Mitglieder sehen, wie derzeit die Feuerwehr untergebracht ist, erläuterte Krüger. Er ist mit der Halle an der Benroder Straße als Interimslösung zufrieden „Wir sind uns einig, es ist kein Feuerwehrhaus – aber wir haben hier alles, was wir brauchen.“

„Wir wussten, dass wir uns einschränken müssen, aber das nehmen wir gern in Kauf“, ergänzte der stellvertretende Ortsbrandmeister Florian Schernich. Das neue Feuerwehrhaus werde entsprechend dem heutigen Standard gebaut und stelle somit eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem alten Gerätehaus aus dem Jahr 1973 dar. Die Feuerwehrunfallkasse hatte bereits 2011 mehrere Mängel wie fehlende Umkleideräume beanstandet. Ein weiteres Manko des abgerissenen Altbaus: Moderne Großfahrzeuge passten nicht durch die Garagentore.

Florian Schernich steht vor den Spinden mit der Einsatzkleidung. Die Schränke stammen aus dem alten Feuerwehrhaus. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Zwei Autos müssen im Freien stehen

Die Ortsfeuerwehr verfügt über sieben Autos. Für den Kleinbus, der als Mannschaftstransportwagen dient, und den Gerätewagen ist kein Platz in der Gewerbehalle. Sie müssen draußen stehen. Das war auch schon in der Vergangenheit der Fall. Die übrigen fünf Fahrzeuge kann die Feuerwehr in der Halle nicht nebeneinander abstellen. Daher müssen zwei in der zweiten Reihe stehen.

Bei Einsätzen müssen die Feuerwehrleute gegebenenfalls ein Auto ins Freie fahren, damit das Fahrzeug, das vorrangig an der Einsatzstelle benötigt wird, sofort ausrücken kann. „Das funktioniert gut“, sagt Schernich. Laut Krüger verstreicht grundsätzlich nicht mehr Zeit bis zum Eintreffen am Einsatzort als vorher.

Besprechungsecke gleich am Eingang

In der Gewerbehalle hat die Ortsfeuerwehr neben der Eingangstür einen Schreibtisch mit einem Computer und einem Funkgerät aufgestellt. Gleich daneben hat sie eine Besprechungsecke und eine kleine Küche eingerichtet. Die Spinde mit der Einsatzkleidung sind im hinteren Bereich so platziert worden, dass ein von der übrigen Halle abgetrennter Umkleidebereich entstanden ist. Duschen fehlen wie im alten Gebäude. Es gibt eine Waschgelegenheit im Toilettenraum. Eine Werkbank steht dem ehrenamtlichen Gerätewart für Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller