Katensen/Schwüblingsen

Soll die Gemeinde Uetze die Aufnahme der Ortschaften Katensen und Schwüblingsen in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen beantragen? Über diese Frage diskutieren die Ortsräte Katensen und Schwüblingsen in einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag, 26. August. Die Sitzung findet im Sitzungssaal des Rathauses in Uetze, Marktstraße 9, statt.

Feuerwehrhaus ist veraltet

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung sprechen gleich mehrere Gründe für eine Bewerbung um die Aufnahme in das Programm. Die Kommune muss eine Lösung für die Kinderbetreuung in beiden Ortschaften und die Unterbringung von Vereinen finden. In Katensen können sich die Mitglieder des Heimatbunds aus Gründen des Brandschutzes nicht mehr in ihrer Heimatstube in der alten Schule treffen. In Schwüblingsen genügt das Feuerwehrhaus nicht mehr den heutigen Anforderungen. In beiden Dörfern besteht eine Nachfrage nach Baugrundstücken.

Nach Ansicht der Verwaltung bedarf die Entwicklung beider Dörfer eines nachhaltigen Konzepts. Mit einem solchen Konzept könnte sich die Gemeinde um die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm bewerben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verwaltung will zeitgemäßes Spielplatzkonzept

Nach der Beratung über dieses Thema setzen beide Ortsräte ihre Sitzungen im Rathaus getrennt fort. Der Katenser Ortsrat befasst sich mit dem Bebauungsplan Schwüblingser Weg. Die Verwaltung wünscht sich ein zeitgemäßes Spielplatzkonzept für alle Spiel-, Bolz- und Begegnungsplätze in der Gemeinde. Der Ortsrat soll Stellung nehmen, ob die Kommune damit ein Planungsbüro beauftragen soll.

Um das Spielplatzkonzept geht es auch in der Sitzung des Ortsrats Schwüblingsen. Außerdem entscheidet das Gremium darüber, ob es Geld für die Anschaffung einer zweiten Geschwindigkeitsanzeige dazugeben soll, die im Dorf installiert werden soll. Eine solche Anlage, die mit Sonnenenergie betrieben wird und mit Spenden finanziert wurde, zeigt bereits Autofahrern auf der Beerbuschstraße das gefahrene Tempo an.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller