Die Region Hannover will neue Parkplätze am Bahnhof in Uetze-Dedenhausen schaffen, doch erst in einigen Jahren. Das stößt beim Ortsbürgermeister Achim Hutschenreuter ( SPD) auf Kritik: „Der Ortsrat fordert, dass im Nahverkehrsplan 2020 die Erweiterung der Park-&-ride-Anlage mit hoher Priorität eingestuft wird.“

Lage des Bahnhofs für Pendler interessant

Er sei enttäuscht von der Aussage Karin Pfitzners vom Fachbereich Verkehr der Region. Diese hatte bei einem Ortstermin Anfang Juli am Dedenhäuser Bahnhof, zu dem die CDU-Regionsfraktion angereist war, erklärt, dass im Herbst die neuen Parkplätze in Dollbergen gebaut werden. Man wolle abwarten, ob sich das Pendleraufkommen im Nachbarort Dedenhausen dadurch verringere. Von einer nennenswerten Entlastung geht Hutschenreuter jedoch nicht aus. „ Dedenhausen bleibt die östlichste Station in der Region und damit die erste Wahl für Pendler aus den Ortschaften jenseits der Regionsgrenze“, sagt er.

Es gebe einen erheblichen Parkplatzmangel, der nicht durch die Corona-Krise verschwinden und auch nicht durch Homeoffice behoben werde, erklärt der Ortsbürgermeister. „2018 haben wir über einen langen Zeitraum jeden Tag gezählt, wie viele Autos am Bahnhof geparkt waren und woher sie kamen – und zwar aus den Landkreisen Celle, Peine und Gifhorn“, berichtet er.

Ausbau des kleinen Grenzverkehrs gefordert

Die Pendler, die jeden Tag nach Hannover oder nach Wolfsburg zur Arbeit müssen, wollen im Prinzip keine zusätzlichen Parkplätze. Sie fordern eine Angleichung der Regionalbahntarife. Doch die Verhandlungen der Region mit den zuständigen Verbänden der Nachbarkreise treten seit Jahren auf der Stelle. „Solange der Tarifsprung über die Regionsgrenze nach wie vor so hoch ist, lohnt es sich, für die Fahrt nach Hannover in Dedenhausen einzusteigen für das Ziel Wolfsburg in Meinersen/Ohof“, sagt der Ortsbürgermeister.

Die WEB-AG, initiiert von Bürgern aus der Nachbargemeinde Edemissen, hat Fahrraddemos organisiert mit der Forderung, endlich den kleinen Grenzverkehr zu verbessern. Sie wollen ein einheitliches Fahrpreissystem sowie Buslinien und Radwege über die Kreisgrenzen hinweg. Den Demos schlossen sich viele Bürger aus Uetze, Gifhorn und Edemissen an. „Der Ortsrat unterstützt diese Anliegen weiterhin“, sagt Hutschenreuter. Auf der schmalen Straße zwischen Wehnsen und Dedenhausen sei es beispielsweise extrem gefährlich für Radfahrer. Angesichts des Klimawandels und der dringend erforderlichen Mobilitätswende „hoffen wir sehr auf ein Umdenken und auf die Unterstützung durch alle Parteien“, erklärt er die Position des Dedenhäuser Ortsrats.

Von Anette Wulf-Dettmer