Dollbergen

Heiß begehrt sind die sechs oder sieben Bauplätze in dem geplanten kleinen Neubaugebiet auf der Ostseite der Ackersbergstraße in Uetze-Dollbergen. Doch Bauwillige müssen sich noch etwa eineinhalb Jahre gedulden. Der Entwurf für den Bebauungsplan hat erst die erste Hürde auf dem Weg zur Verabschiedung durch den Uetzer Gemeinderat genommen. Der Dollberger Ortsrat hat den Entwurf am Dienstagabend bei einer Stimmenthaltung gebilligt, nachdem er ihn noch im August abgelehnt hatte. Der Eigentümer der 6600 Quadratmeter großen Fläche, die bisher als Pferdeweide genutzt wird, entwickelt das Neubaugebiet auf eigene Kosten.

Im August hatte der Ortsrat die geplante Zweigeschossigkeit und die Fahrbahnbreite von 4,5 Metern kritisiert. Außerdem hatte er gefordert, dass der Entwässerungsgraben, an den das Neubaugebiet im Norden grenzen wird, zugänglich bleiben müsse. Der Realverband muss den Graben regelmäßig ausbaggern, damit das Wasser abfließen kann.

Planer berücksichtigt Kritik

Die Kritikpunkte hat der Planer Holger Krüger bei der Überarbeitung des Entwurfs berücksichtigt. Nach seinen Worten besteht bereits eine große Nachfrage nach den Baugrundstücken. „Rein theoretisch sind schon alle Bauplätze vergeben“, sagte Krüger. Die Interessenten wollten Bungalows bauen. Daher sei es kein Problem, eine eingeschossige Bauweise vorzuschreiben.

Die Erschließungsstraße, die von der Ackersbergstraße als Privatweg in das Baugebiet führen soll, wird nach seinen Angaben einschließlich der Nebenstreifen 5,5 Meter breit, die Fahrbahn 4,75 Meter. „Die Müllfahrzeuge sollen nicht in das Plangebiet fahren“, stellte Krüger klar. Die Bewohner sollen ihre Mülltonnen zur Abfuhr an die Ackersbergstraße bringen. Dort hat er für die Tonnen eine Abstellfläche eingeplant.

Geh- und Fahrrechte für Realverband

Für einen fünf Meter breiten Streifen entlang des Entwässerungsgrabens soll der Realverband Geh- und Fahrrechte erhalten, damit er eine Firma beauftragen kann, das Fließgewässer auszubaggern. Damit die Bagger an den Graben gelangen können, müssten die in dem Randstreifen aufgestellten Gartenzäune vorübergehend abbaubar sein, sagte Krüger.

Der Planer geht davon aus, dass das Bebauungsplanverfahren etwa ein Jahr lang dauern wird. Für die anschließende Erschließung des Neubaugebiets rechnet er mit einem halben Jahr. Das würde bedeuten, dass die Bauwilligen im Frühjahr 2021 loslegen können.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller