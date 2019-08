Dollbergen erhält eine Mitfahrbank. Als solche soll künftig die Sitzbank dienen, die bereits an der Ecke Bahnhof-/Fuhsestraße steht. Einen entsprechenden Beschluss hat der Ortsrat gefasst. An der Bank soll ein Schild darauf hinweisen, dass sich dort Einwohner hinsetzen können, die in einen Nachbarort wollen, denen aber kein Auto zur Verfügung steht. Wer sich auf die Bank setzt, signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern, dass er mitgenommen werden möchte. Einen Kostenvoranschlag für das Hinweisschild soll Dirk Rentz ( CDU) einholen.

Außerdem will der Ortsrat drei neue Sitzbänke im Dorf aufstellen, und zwar an der Ecke Ackersberg-/Fuhsestraße, neben der Milchbank an der Ecke Alte Dorfstraße/Am Kapellenberg und am Verbindungsweg von der Bahnhofstraße zum Wohngebiet Claes Garten.fs