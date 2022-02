Uetze

Der Uetzer Ortsrat wird in seiner Sitzung am Mittwoch, 23. Februar, über Zuschüsse für die Ortsfeuerwehr und den Feuerwehrmusikzug sowie den Sozialverband Uetze und den Tennisverein Rot-Weiß Uetze entscheiden. Weiteres Thema der hybriden Sitzung, die um 19 Uhr beginnt, ist die Neubelebung des Uetzer Ortskerns mithilfe des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“. Die Ortsratsmitglieder wollen darüber hinaus über den Bau einer Verkehrsinsel am Uetzer Ortseingang aus Richtung Dedenhausen beraten. Erreicht werden soll, dass Auto- und Lastwagenfahrer ihr Tempo auf der Dedenhäuser Straße verlangsamen.

Zur Ortsratssitzung gehört auch eine Einwohnerfragestunde. Bürger und Bürgerinnen können die Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses verfolgen. Es gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht. Wer dabei sein will, meldet sich bei der Gemeinde per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de an. Digital zuschalten können sich interessierte Bürger nicht, das ist lediglich Politikern und Verwaltungsmitarbeitern vorbehalten.

Von Anette Wulf-Dettmer