„Das ist Schmuckstück im alten Dorfkern.“ Uetzes neuer Ortsbürgermeister Hartwig Schumacher (CDU) gerät ins Schwärmen, als er während des Rundgangs durch den Ort vor der früheren Stötzner-Schule steht. Er wünscht sich, dass die Gemeinde das 1906/07 errichtete Backsteingebäude als Dorfgemeinschaftshaus oder als eine ähnliche Einrichtung herrichtet, wenn die Burgdorfer Schule am Wasserwerk es nicht mehr benötigt. Bis zur Fertigstellung ihres Neubaus in Burgdorf nutzt die Schule am Wasserwerk die frühere Stötzner-Schule als Außenstelle.

Von einem Dorfgemeinschaftshaus würde nach Schumachers Meinung das Vereinsleben profitieren. Auch vor Uetze mache das Kneipensterben nicht halt, sagt Schumacher. Seit der Schließung des Hotels Deutscher Kaiser gebe es keinen traditionellen Gaststättensaal mehr mitten im Ort. „Ein Nutzungskonzept für die Stötzner-Schule ließe sich finden“, ist Schumacher überzeugt. Der Brandschutz könne allerdings ein Problem bei der Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus sein. Das könne man eventuell lösen, indem man nur im Erdgeschoss Publikumsverkehr erlaube. Außerdem könnten der Denkmalschutz und die hohen Unterhaltungskosten eine Nachnutzung erschweren.

Erneuter Umbau der Kreuzung ist Steuerverschwendung

Nicht weit ist es vom Schulgebäude bis zur Osterstraße. Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Straße sollen nach jahrelanger Planung in diesem Jahr beginnen. Aus Schumachers Sicht führt kein Weg an einem kompletten Neuausbau des Abschnitts zwischen Seeweg und Mühlenstraße vorbei. Ansonsten hält er sich mit Kritik an den Bauplänen nicht zurück. Die erneute Umgestaltung der Kreuzung Oster-/Mühlenstraße, die erst bei der Sanierung der Mühlenstraße neu gebaut worden ist, sei eine Steuerverschwendung. „Mit einer vorausschauenden Planung hätte man das vermeiden können“, kritisiert der Ortsbürgermeister.

Hartwig Schumacher schaut sich die Kreuzung Oster-/Mühlenstraße an, die erneut umgebaut werden soll. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Er hätte es gern gesehen, wenn man das Pflaster mit Kleinbasalt auf dem Teilstück nördlich der Mühlenstraße erhalten hätte. „Da hätte man eventuell nur die Gehwege machen müssen“, sagt Schumacher, der von Beruf Bauingenieur ist. Eine Instandhaltung der Fahrbahn hätte nach seiner Auffassung zwischen dem Seeweg und der Dedenhäuser Straße ausgereicht. Da müsse man nur die Gossen punktuell ausbessern.

Ortsbürgermeister wünscht sich mehr Bäume

Das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ bietet nach Schumachers Auffassung die Chance, die Aufenthaltsqualität im Uetzer Ortskern zu verbessern. Er kann sich vorstellen, auf dem Hindenburgplatz anstelle der jetzigen Bäume großkronige Laubbäume zu pflanzen. Die würden im Sommer bei Hitze kühlenden Schatten spenden. Mehr und größere Bäume wünscht sich Schumacher auch entlang der Kaiser- und der Burgdorfer Straße. „Lindenalleen haben früher das Ortsbild geprägt“, weiß der Uetzer zu erzählen.

Den Hindenburgplatz will Hartmut Schumacher so verändern, dass sich dort gern Menschen aufhalten. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Wiederinbetriebnahme des Springbrunnens mit dem sprudelnden Findling könnte ebenfalls den Hindenburgplatz aufwerten. Auch nach den Veränderungen müssten der Wochenmarkt und andere Veranstaltungen weiterhin auf dem zentralen Platz stattfinden können, sagt Schumacher.

Grundstücke müssen aufgefüllt werden

Das Neubaugebiet auf der Ostseite des Schapers Kamp hat die Gemeinde erschlossen. Die elf Bauplätze, die im Eigentum der Kommune waren, hat sie verlost. „Die Gewinner können jetzt bauen“, stellt Schumacher erfreut fest. In dem Baugebiet steht das Grundwasser relativ hoch. Daher hat die Gemeinde die Baustraße über dem Geländeniveau angelegt. So habe die Baufirma nicht die Kanalisation im Grundwasser bauen müssen, erläutert Schumacher. Die Bauwilligen kämen mit ihrem Neubau aus dem Grundwasser heraus, müssten aber auf eigene Kosten die Grundstücke auffüllen.

Im künftigen Baugebiet Schapers Kamp Ost ist die Baustraße angelegt worden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Der Ortsbürgermeister plädiert dafür, die Planung für ein weiteres Baugebiet am westlichen Ortsrand zwischen der Burgdorfer Straße und dem Schachtacker zügig voranzutreiben. „Wir brauchen Bauplätze, damit sich junge Bauwillige in Uetze niederlassen können und nicht in die Nachbargemeinden ziehen“, sagt Schumacher.

Feuerwehrneubau war notwendig

Froh ist Schumacher über das neue Feuerwehrhaus. Es stelle einen gewaltigen Fortschritt gegenüber dem alten Gerätehaus dar, das abgerissen worden ist. Wegen der fehlenden Umkleidekabinen hätten sich Feuerwehrfrauen und -männer im Altbau hinter den Autos umziehen müssen, berichtet der Ortsbürgermeister, der selbst aktiver Feuerwehrmann ist. Jetzt gebe es für Männer und Frauen getrennte Umkleideräume und Duschen.

Für Schulungen stehe ein großer Mannschaftsraum zur Verfügung. Der hat laut Schumacher eine gute Akustik. Das komme dem Feuerwehrmusikzug beim Üben zugute. In einem kleineren Schulungsraum könnten sich Gruppen fortbilden. Die Gerätewarte hätten jetzt nicht nur eine Werkbank, sondern eine Werkstatt.

An dieser Stelle in der Herrschaft soll wieder eine Brücke über die Fuhse gebaut werden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Letztes Ziel der Tour ist das Waldgebiet Herrschaft. Dort haben die Landesforsten im Sommer 2019 den baufälligen Holzsteg abgerissen. „Mein Vorgänger Jens Schumacher hat sich dafür starkgemacht, dass in der Herrschaft wieder eine Brücke gebaut wird“, erzählt der neue Ortsbürgermeister. Geplant ist an alter Stelle eine Stahlbetonbrücke mit Holzverkleidung. Schumacher hofft, dass spätestens ab 2023 Spaziergänger über die neue Brücke gehen können.

