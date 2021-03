Uetze

Lodern Anfang April die Osterfeuer in der Gemeinde – oder fallen sie zum zweiten Mal in Folge der Corona-Pandemie zum Opfer? Noch liegen Volker Böhnke, im Rathaus für die Genehmigung der traditionellen Veranstaltungen verantwortlich, keine Anträge vor. „Nach jetzigem Stand der Dinge könnte ich sie auch überhaupt nicht bewilligen“, sagt Böhnke mit Blick auf die aktuellen Corona-Auflagen des Landes Niedersachsen, die nach wie vor Kontaktbeschränkungen vorsehen.

Das ließe sich mit einem Osterfeuer, zu dem zumeist viele Einwohner zusammenkommen, nicht realisieren. „Deshalb müssen wir erst einmal abwarten, welche die Regelungen in Niedersachsen nach dem Bund-Länder-Treffen gelten“, sagt der Fachmann. Allerdings gehe derzeit niemand von öffentlichen Großveranstaltungen im April aus – zumal die Inzidenzwerte weit entfernt von den Zielzahlen seien. Zudem verweist Böhnke auf den zeitlichen Faktor: „Die Organisatoren müssten ja im Blick behalten, dass das Brennmaterial frühzeitig angeliefert wird.“ Das bedeute, dass sie vorab grünes Licht für das Osterfeuer bekommen müssten, damit sie planen können. Würden sie indes zu früh das Brennmaterial sammeln und dann komme die Absage, müssten sie die Äste und Zweige wieder beseitigen. „Die Ungewissheit ist groß“, sagt Böhnke.

Und Gemeindebrandmeister Tobias Jacob ergänzt, dass öffentliche Veranstaltungen momentan keine Priorität für die Freiwilligen Feuerwehren hätten, die oftmals die Osterfeuer in den Ortschaften organisieren. Denn noch laufe der Übungsbetrieb eingeschränkt und digital. „Wir wollen uns in den nächsten Tagen einmal mit den Ortsbrandmeistern abstimmen, was möglich ist und in welche Richtung wir in der Pandemie gehen können“, sagt Jacob.

Von Antje Bismark