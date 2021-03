Uetze

Bei der Kommunalwahl am 12. September haben die Uetzer die Qual der Wahl. Sie dürfen nicht nur einen Nachfolger für Bürgermeister Werner Backeberg (SPD) küren, der nach 20 Jahren im Amt nicht wieder antritt. Auch Gemeinderat und Ortsräte müssen neu gewählt werden. Die Suche nach geeigneten Kandidaten für die politischen Gremien laufen bei allen Parteien auf Hochtouren. Eigentlich sollten die Listen bereits im März stehen. Doch die Corona-Pandemie macht Suche und Abstimmung innerhalb der Fraktionen nicht gerade einfach.

Abstimmung der Kandidatenlisten mit Basis steht noch aus

Denn die Listen mit den Kandidaten müssen die Mitglieder der Parteien absegnen. Normalerweise würde dies in Mitgliederversammlungen in Präsenz geschehen. Ganz aufgegeben haben die Politiker die Hoffnung darauf noch nicht, auch wenn die aktuelle Entwicklung der Pandemie eher dagegen spricht.

„Gerade wenn es Menschen sind, die noch nicht alle kennen, wäre es schöner, wenn die sich persönlich vorstellen könnten“, sagt Oliver Wempe von den Freien Wählern Uetze. Die Gruppe hat sich erst im vergangenen Jahr neu gegründet und ist von acht auf mittlerweile 17 Mitglieder angewachsen. Unter ihnen befinden sich sowohl ehemalige Mitglieder anderer Parteien als auch solche ohne Parteibuch.

Bis Ende Mai, Anfang Juni wolle man die Kandidatenlisten nun festgezurrt haben, heißt es übereinstimmend aus den Parteizentralen. In Gesprächen mit aktuellen Sitzinhabern und potenziellen Interessenten kristallisiert sich eines heraus: Es wird Veränderungen geben. Zum einen, weil längst nicht jeder, der sich bisher auf Gemeindeebene politisch tätig ist, erneut kandidiert. Zum anderen, weil der Rat von bisher 29 Mitgliedern (inklusive Bürgermeister) auf fortan 34 anwachsen wird.

Dirk Rentz, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, freut sich darüber, dass es neben erfahrenen Mitstreitern auch interessierten und aktiven Nachwuchs in den eigenen Reihen gibt: „Wir haben lange versucht, hier in Uetze eine Junge Union zu gründen. Das ist uns jetzt gelungen.“ Auch die SPD habe mehrere junge Menschen gewinnen können, sagt SPD-Ortsvereinsvorsitzende Thordies Hanisch.

Schwerer mit der Kandidatensuche tun sich die Freien Demokraten. „Wir planen deshalb noch Kampagnen, auch online“, kündigt Ulf-Hendrik Schrader an, stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsvereins Burgdorf-Uetze. Die Kommunalpolitik biete eine ideale Gelegenheit, selbst mitzugestalten, was in Uetze geschehe, sagt der Grünen-Vize Martin Klages: „Viele haben falsche Vorstellungen. Auf dieser Ebene geht es meist um die beste gemeinsame Lösung, nicht in erster Linie um das Abgrenzen von anderen Parteien.“ Die kommunalpolitische Arbeit sei kein Hexenwerk: „Die Vorlagen sind zumeist öffentlich einsehbar, und erfahrene Mitglieder helfen gerne.“

Parteien wünschen sich noch mehr Frauen für die Gremienarbeit

Nicht nur über noch mehr junge Menschen, sondern speziell auch über noch mehr Frauen, die sich im Orts- oder Gemeinderat engagieren wollen, würden sich die Parteien freuen. Ungewohnte Strukturen und die Schwierigkeit, Familie, Beruf und Politik miteinander zu vereinbaren – das seien nur zwei von vielen möglichen Gründen dafür, warum sich Frauen eher zurückhielten, glaubt Hanisch. „Es liegt definitiv nicht an der Kompetenz. Die bringen Frauen auf jeden Fall mit“, gibt sich Rentz überzeugt.

Der vermehrte Einsatz von digitalen Formaten wie Videokonferenzen biete jedenfalls Chancen, gerade auch für Menschen in der Familienphase, wirbt Hanisch: „Seit wir unsere Fraktionssitzungen per Zoom machen, ist das gerade für unsere jungen Mütter besser zu bewerkstelligen.“

Von Sandra Köhler