Fast 29 Jahre war der evangelische Pastor Karl-Heinrich Waack in den Kirchengemeinden Eickenrode, Eltze, Ohof und Dedenhausen tätig – jetzt geht der 64-Jährige in den Ruhestand. In einer kleinen Runde verabschieden Superintendent Volker Menke und die Kirchenvorsteher den Hannoveraner am Sonntag, 28. Juni. Wegen der Corona-Pandemie ist eine größere Abschiedsfeier mit den Gemeindemitgliedern nicht möglich. Dennoch schaut Waack zufrieden auf viele Erinnerungen zurück.

Der scheidende Pastor wurde bereits in seinem Elternhaus kirchlich geprägt: Sein Vater war Kirchenmusiker, später Glockensachverständiger und seine Mutter Gemeindehelferin. „1991 habe ich als relativ junger Pastor im Pfarramt Eltze angefangen“, sagt Waack, der in Hamburg geboren, aber in Hannover aufgewachsen ist. „Als Stadtmensch war es anfangs eine Umstellung aufs Dorf zu ziehen“, erzählt er.

Der Pastor ist für gut 1800 Gemeindemitglieder zuständig

Als er diese Stelle damals nach seinem Vikariat bei Göttingen und der Probedienststelle in Melle angetreten habe, habe Dedenhausen noch nicht zum Pfarramt gehört. „Die Gemeinde kam dann 2007 dazu“, erklärt der 64-Jährige. Mittlerweile sei er für rund 1800 Gemeindemitglieder zuständig gewesen.

In den vergangenen Jahren habe er einiges bewegt: „Mir war immer wichtig, das Gemeindeleben aufrecht zu erhalten“, sagt Pastor Waack im Hinblick auf den jährlichen Mitgliederverlust. Er habe sich immer bemüht, dass Gegenteilige zu bewirken. Nie habe er sich als Alleinentscheider in seinen Gemeinden gesehen. „Ich habe oftmals Anregungen von Gemeindemitgliedern mit eingebracht“, sagt Waack. Beispielsweise habe er zu Beginn seiner Amtszeit schnell bemerkt, dass die Mitglieder gern singen. „Auf Wunsch gründeten wir den Chor Eltze im Jahr 2006“, berichtet Waack. Auch das Montagsfrühstück im Pfarramt habe er auf den Weg gebracht.

„Gut, dass ich Familien über Generationen begleiten durfte“

Der Aufgabenbereich des Geistlichen habe aber nicht nur darin bestanden, Predigten zu halten und Freizeiten für die Gemeindemitglieder zu koordinieren: „Die Verwaltung werde ich nicht vermissen“, sagt der Hannoveraner schmunzelnd. Freudige Ereignisse seien größere Veranstaltungen mit Gemeindemitgliedern gewesen. „Highlights waren zum Beispiel die 250-Jahrfeier der Eltzer Kirche, die Kirchentage in Hannover, Taizé-Andachten und die Osterzeit in Eickenrode“, berichtet der Pastor.

Taufen und Konfirmationen habe der zweifache Familienvater auch gerne übernommen. „Dabei fand ich besonders bemerkenswert, dass ich Jugendliche konfirmiert habe, deren Eltern auch schon meine Konfirmanden waren“, sagt Waack. Es sei schön gewesen, dass er über die Jahre mehrere Generationen der Familien in den Gemeinden so gut kennengelernt habe. Traurige Ereignisse wie Beerdigungen habe Waack ebenfalls gern begleitet. „Menschen in Trauer Rückhalt zu geben, ist auch eine schöne Aufgabe“, sagt er. Gleiches hätten seine Gemeindemitglieder in schwierigen Zeiten auch für ihn getan, als er an Krebs erkrankt war.

Im Ruhestand geht es zum Rudern auf den Maschsee

Darüber hinaus bekleidete Waack viele Ämter im Kirchenkreis Peine. Unter anderem war er dort im Vorstand des Kirchenkreistages, Lektoren- und Umweltschutzbeauftragter, Freiwilligenmanager und Mitglied verschiedener Ausschüsse. „Mir war aber auch immer wichtig, dass sich die Menschen in den vier Kirchen wohlfühlen“, hebt der Pastor hervor. Viel sei erneuert worden: Für die Kirche in Dedenhausen gab es eine neue Orgel und die Innenräume aller Kirchen wurden renoviert.

„Gerne hätte ich meinen Abschied mit vielen Menschen gefeiert, aber das ist nun leider nicht möglich“, sagt Waack traurig. Er freue sich aber bereits darauf, wenn nächstes Jahr das große Gemeindefest wieder stattfinden könne. „Da werde ich dann vorbeikommen – von Hannover aus ist es ja nicht weit“, sagt Waack. Aber jetzt stehe erst einmal der Umzug zurück in die Landeshauptstadt an. „Sicherlich steht auch ein Besuch bei meinen Kindern und meiner Enkelin an“, schildert der 64-Jährige.

Seinen Ruhestand wolle er auch nutzen, um sich seinen Hobbys zu widmen: „Ich rudere in meiner Freizeit gerne auf dem Maschsee in Hannover“, erklärt Waack. Außerdem habe er mal Kontrabass gespielt. „Vielleicht fange ich damit wieder an“, ergänzt der Pastor. Eine Nachfolge gebe es noch nicht: Die Vakanzvertretung übernimmt Pastorin Marieta Blumenau – die Stelle wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

