Heidrun Kück ist Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Uetze. Mit ihr hat HAZ/NP-Mitarbeiter Friedrich-Wilhelm Schiller über die heutige Situation der Kirchengemeinde gesprochen.

Die Gemeinden klagen über Kirchenaustritte. Wie sieht die Situation in Uetze aus?

Zwischen 2010 und 2020 hat sich die Mitgliederzahl um 778 Personen verringert von 4507 auf 3729. Diese Zahlen beinhalten sowohl Verstorbene, Wegzüge, Austritte als auch Zuzüge, Eintritte und Aufnahmen in die Kirchengemeinde. Der Kirchenvorstand beklagt das nicht, sondern stellt fest: Die Kirchengemeinde ist kleiner geworden.

Wie hat die Kirchengemeinde darauf reagiert?

Als Konsequenz hat der Kirchenvorstand entschieden, das zweite Pfarrhaus und das Küsterhaus zu verkaufen, den alten Gemeindesaal, der in einem sehr schlechten baulichen Zustand war, abzureißen und neu zu bauen, um sowohl umwelt- und klimatechnisch nachhaltig zu sein als auch mittelfristig die Arbeit zukunftsfähig aufzustellen. Darüber hinaus hat sich eine enge Kooperation mit den Kirchengemeinden Dollbergen-Schwüblingsen und Hänigsen-Obershagen entwickelt, die sich in Projekten wie gemeinsame Sommerkirche, gemeinsamer Gottesdienstplan und Flüchtlingsarbeit zeigt.

Welche Probleme hat die Covid-19-Pandemie der Kirchengemeinde bereitet?

Der Kirchenvorstand hat in vielen Beratungen das Vorgehen immer wieder angepasst und am Ende gesagt: Wir werden keine Möglichkeiten schaffen und verantworten, die die Verbreitung des Virus begünstigen. Das hat bedeutet, dass alle Kommunikation – soweit möglich – ins Digitale verlegt wurde oder auf Briefe, Karten, Telefonieren. Wir haben digitale Formate für Gottesdienste und Gruppentreffen erprobt und verbessert und haben getrauert um alles, was nicht möglich war: Konfirmandenfahrt, Jugendfreizeit, Bildungsmaßnahmen, Besuche, Musik ….

Wie wird die Kirchengemeinde in zehn Jahren aussehen?

Ich bin keine Hellseherin. Meine Vision ist, dass die Gemeinde mitten im Leben steht, tröstet, ermutigt, Begabungen fördert, eindeutig redet und handelt; sich für Benachteiligte einsetzt, Gerechtigkeit, Frieden und Umwelt- und Klimaschutz fördert – also ganz einfach die Werte und Haltungen Jesu Christi lebt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller