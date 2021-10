Uetze

Eine elektrische Heckenschere und eine Kettensäge haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Transporter entwendet. Dazu schlugen sie laut Polizeiangaben in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag ,7.50 Uhr, die Heckscheibe des in der Pestalozzistraße geparkten VW ein. Angaben zur Höhe des Schadens gibt es derzeit noch nicht. Zeugen können sich bei der Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Alina Stillahn