Uetze

Rund um das Thema Pflege berät eine Expertin des Senioren- und Pflegestützpunktes Burgdorfer Land am Montag, 25. Oktober, von 13 und 16 Uhr im Familienhaus, Bodestraße 11, kostenlos und unabhängig. Wer pflegebedürftig ist oder selbst Angehörige pflegt, kann sich in der Sprechstunde vertraulichen Rat holen.

So informiert die Beraterin unter anderem darüber, welche örtlichen Hilfsangeboten es gibt, was die Pflegeversicherung abdeckt und welche Sozialleistungen in Frage kommen. Außerdem gibt es Unterstützung für jede, die dabei sind eine Pflegestufe zu beantragen. Auch wer nicht selbst betroffen ist, sich aber ehrenamtlich für Senioren engagieren möchte, kann sich dazu informieren. Unter Telefon (0511) 70020116 können sich Interessierte anmelden. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann auch einen anderen Beratungstermin ausmachen oder bei Bedarf einen Hausbesuch vereinbaren.

Von Leonie Habisch