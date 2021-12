Uetze

„Meist dreht es sich darum zu ermöglichen, dass Pflegebedürftige weiterhin zu Hause wohnen können“, sagt Sarah Jane März. Sie ist Sozialarbeiterin und in der Uetzer Außensprechstunde des Senioren- und Pflegestützpunktes Burgdorfer Land der Region Hannover (SPN) einmal monatlich die Ansprechpartnerin für alles rund um das Thema Pflege und Pflegeversicherung. Das beginnt bei der barrierefreien Ausstattung einer Wohnung und erstreckt sich bis zu speziellen Fragen zu Leistungen aus der Pflegeversicherung.

Licht bringen in den Dschungel der Pflegeversicherung

Kein einfaches Thema für Laien: Wer hat überhaupt Anspruch auf einen Pflegegrad und auf welchen? Wie finde ich einen Pflegedienst? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, die auch pflegende Angehörige entlasten? Und was davon kann überhaupt über die Pflegeversicherung abgerechnet werden? „Die Pflegeversicherung ist durch diverse Reformen in den vergangenen Jahren sehr komplex geworden“, sagt März. Gemeinhin beschäftige man sich mit solchen Themen erst dann, wenn es unumgänglich sei. Das wiederum gehe aber häufig Hand in Hand mit dem Umstand, dass es dann schnell laufen müsse.

Da ist es gut, dass März und ihre Kolleginnen und Kollegen den Überblick haben und raten können. Darüber hinaus knüpfen sie bei Bedarf Netze zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten vor Ort, informieren aber auch zu möglichen Sozialleistungen. Und: Sie helfen, wenn gewünscht auch dabei, etwa einen Antrag auf einen Pflegegrad zu stellen.

Pflegesprechstunde im Familienhaus ist immer am vierten Montag Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet an jedem vierten Montag im Monat eine Sprechstunde im Familienhaus an der Bodestraße 11 an. Jeweils von 13 bis 15 Uhr geben Expertinnen neutral und vertraulich Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Wegen der Pandemiesituation ist eine Anmeldung erforderlich. Sie kann per E-Mail an SPN.BurgdorferLand@region-hannover.de sowie unter Telefon (0511) 700201-16 oder -17 erfolgen. Während der Sprechstunde herrscht Maskenpflicht. Außerhalb der Sprechstunden können Interessierte sich auch telefonisch beraten lassen. Bei Bedarf bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt auch Hausbesuche an.

Beratung per Videokonferenz ist noch eher die Ausnahme

Wer in die Beratung des SPN kommt, hat davon oft via Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren – etwa von Nachbarn und Bekannten, die vielleicht sogar bereits selbst in der Sprechstunde waren. „Von Arztpraxen werden wenige zu uns geschickt“, sagt März. Mitunter rieten auch Pflegedienste, die keine Kapazitäten mehr haben, doch beim SPN anzurufen. Sowohl Angehörige als auch Betroffene selbst lassen sich beraten – häufig im persönlichen Gespräch vor Ort, alternativ auch telefonisch. Die Variante, bei einer Videokonferenz Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, nutzen eher wenige. „Bisher waren das meist Kinder, deren Eltern in der Gemeinde Uetze wohnen, sie selbst aber weiter weg sind.“

Wer als Betroffener kommt, tut das, so März’ Erfahrung, häufig erst, wenn die Einschränkung bereits recht groß ist. Also etwa, wenn der Haushalt allein nicht mehr zu bewältigen ist. „Gerade die Älteren haben in ihrem Leben viele Nöte und Schwierigkeiten überstanden und sind dabei meist ohne Unterstützung ausgekommen. Diese jetzt anzunehmen, fällt oft nicht leicht“, hat die Pflegeberaterin festgestellt. Das zeige sich mitunter auch bei der Prüfung, ob denn eine Pflegestufe angemessen sei oder nicht. „Es kommen aber auch andere, die sich nicht sicher sind, ob die ihnen zugewiesene Stufe nicht zu gering ist.“ Im Gespräch sensibel auf den Ratsuchenden eingehen und Möglichkeiten aufzeigen sei da gefordert.

Jeweils am vierten Montag im Monat bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land im Familienhaus an der Bodestraße seine Sprechstunde an. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Pflegedienste leiden unter Fachkräftemangel

Mit dem demografischen Wandel wächst auch die Anzahl der Pflegedienste – aber der subjektiven Wahrnehmung nach reicht das Angebot trotzdem bei Weitem nicht aus, sagt März. „Der Fachkräftemangel ist ganz deutlich zu spüren.“ Wer nach Anrufen bei fünf oder sechs Pflegediensten immer noch keinen gefunden habe, der die gewünschten Kapazitäten habe, sei mitunter am verzweifeln – und zwar zu Recht. Gerade, wenn die pflegebedürftige Person sich im Krankenhaus oder in der Reha befinde und die Entlassung nach Hause organisiert werden müsse. „Eigentlich gibt es dort einen Sozialdienst, der das Entlassungsmanagement übernimmt und auch für solche Fragen zuständig ist – das wissen viele aber nicht.“

Doch nicht nur die Pflegebedürftigen benötigen Hilfe. Vielfach seien pflegende Angehörige am Limit. Eine Möglichkeit der Entlastung könnte eine Tagespflege darstellen. „Das schafft Raum, mal selbst zu Arzt zu gehen oder einfach nur mal einen Mittagsschlaf zu machen.“ Auch wenn der Gedanke vielleicht ungewohnt sei und mitunter jahrelang eingespielte Abläufe ändert – sie habe bereits mehrfach positive Rückmeldungen bekommen, sagt März. So könnten neue Sozialkontakte in diesem Raum das Leben Pflegebedürftiger bereichern. „Von kleinen bis größeren Einrichtungen, mit viel oder weniger Programm: Die Bandbreite ist groß“, sagt sie.

