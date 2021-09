Uetze

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land der Region Hannover bietet am Montag, 27. September, von 13 bis 15 Uhr eine Sprechstunde in der ersten Etage des Familienhauses, Bodestraße 11, an. Pflegebedürftige und Pflegende können im vertraulichen Gespräch mit einer Beraterin Informationen rund um das Thema Pflege erhalten und Rat einholen sowie Hilfe bei der Antragstellung erhalten. Die Beratung ist kostenlos und neutral. Wegen der Corona-Pandemie müssen Interessierte zwingend vorab unter Telefon (0511) 70020116 einen Termin vereinbaren.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann die Mitarbeiter des Senioren- und Pflegestützpunktes in Burgdorf an der Straße Hannoversche Neustadt 53 aufsuchen. Die Öffnungszeiten sind montags von 8.15 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8.15 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8.15 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr.

Von Antje Bismark