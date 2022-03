Uetze

Wenn ein Familienmitglied im Alter Hilfe braucht, kann es für Angehörige schwer sein, über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Der Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet in Uetze dazu wieder eine kostenlose Beratung an.

Expertinnen des Senioren- und Pflegestützpunktes Burgdorfer Land geben am Montag, 28. März, in einer Sprechstunde im Familienhaus, Bodestraße 11, in Uetze zwischen 13 und 15 Uhr neutral und vertraulich Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Sie informieren unter anderem über örtliche Hilfe- und Unterstützungsangebote, die Leistungen der Pflegeversicherung und mögliche Sozialleistungen. Wer will, erhält auch Unterstützung bei der Antragstellung auf einen Pflegegrad.

Angebot der Pflegeberatung richtet sich auch an Ehrenamtliche

Das Angebot richtet sich insbesondere an pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige, aber auch an jede andere interessierte Person. Außerdem spricht es Menschen an, die sich ehrenamtlich im Seniorenbereich engagieren wollen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sich Interessierte im Vorfeld zwingend unter Telefon (0511) 70020116 anmelden. Bei einem Beratungsgespräch gelten die aktuellen Hygieneregeln. Bei Bedarf bietet der Pflegestützpunkt auch Beratungen außerhalb der Sprechstunden und Hausbesuche unter der angegebenen Rufnummer an.