Uetze

Dass es sich in Uetze auch pilgern lässt, ist wohl dem einen oder anderen bereits bekannt. „Via Romea Germanica“ heißt der Pilgerweg, auf dem Abt Albert von Stade 1237 von Stade nach Rom pilgerte. Er nutzte dazu einen bis in die Bronzezeit zurückgehenden Handelsweg, der von Skandinavien bis in den Mittelmeerraum führte. Auf Uetzer Gemeindegebiet führt dieser von Abbeile über Benrode nach Eltze. Nach fünfjährigem Bemühen hat der Europarat die Via Romea Germanica nun als Europäische Kulturstraße zertifiziert.

Eine europäische Kulturstraße/Kulturroute ist ein Weg, der durch ein oder mehrere Länder oder Regionen führt und sich mit Themen befasst, die geschichtlich, künstlerisch oder sozial von Interesse und gleichzeitig europäisch bedeutsam sind. Der Europarat, der diese ausweist, ist die älteste politische Organisation Europas. Er wurde am 5. Mai 1949 gegründet; ihm gehören 47 Staaten an.

Anzeige

2007 beginnt die Erforschung der Via Romea

Begonnen hatte alles im Jahr 2007: Der italienischen Anthropologe Giovanni Caselli und der deutsche Pfarrer Uwe Schott wollten den Weg erforschen, den der Abt von Stade nach Rom genommen hatte. Anhand der Reisewegbeschreibung des Abtes machte Schott die 28 erwähnten deutschen Etappenorte ausfindig, Caselli leistete Gleiches für die in Italien. Im März 2008 gab es ein Treffen mit Vertretern der von Abt Albert erwähnten deutschen Pilgerstädte; es folgte die Gründung des Fördervereins Romweg Abt Albert von Stade.

Eben jener tat sich mit befreundeten Vereinen in Österreich und Italien zusammen; 2018 wurde der europäischen Trägerverein European Association Via Romea Germanica gegründet – und der stellte den Antrag, die Via Romea Germanica als „Weg der Begegnung“ anzuerkennen. Schließlich handle es sich bei dieser Pilgerroute, die von Norddeutschland über Österreich durch Italien bis Rom führt, um eine europaweite Pilgermöglichkeit – so wie übrigens auch die bekannten Routen Jakobsweg, St. Olafsweg und Via Francigena.

Brücken bauen über ganz Europa

Die Wiederbelebung des alten Pilgerweges, den Abt Albert von Stade in den sogenannten „Annales Stadenses“ beschrieben hat, sei getragen von dem gemeinsamen Wunsch, eine Brücke in Europa über die Grenzen hinweg zu schlagen, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins. Wer den Weg durch die zwölf deutschen Regionen nicht scheut, kann übrigens, so Corona es denn wieder zulässt, ganz in der Nähe von Uetze stilecht rasten: Torsten Laskowski, der Inhaber des Antikhofes Drei Eichen in Bröckel im Landkreis Celle, ist nicht nur Streckenpate und Fördervereinsmitglied. Sein Antikhof ist auch offizielle Pilgerherberge für die Via Romea.

Von Sandra Köhler