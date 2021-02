Uetze

Es gibt Momente, die prägen ein Leben. Einen solchen hat Christian Löffler im Jahr 2002 erlebt, als er während seines ersten Ausbildungseinsatzes bei der Bundeswehr im Kosovo an einem warmen Sommertag ein Eis kaufte. „Damals lebten dort viele Waisen, die nicht mehr besaßen als ihre Kleidung“, erinnert er sich. Einem dieser Kinder habe er auch ein Eis geholt. „Diese Freude kann ich bis heute nur schwer beschreiben“, sagt er.

Daraufhin entschloss er sich, nach der Rückkehr ins zivile Leben ein ehrenamtliches Engagement für Jungen und Mädchen zu beginnen. Doch er wollte nicht einfach Geld an eine große Organisation überweisen, sondern sich persönlich einbringen. Und so gründete er als losen, aber karitativen Zusammenschluss die Plüschi-Crew, die mit Plüschtieren Freude bereiten will.

An den Bundeswehrdienst schloss Löffler ein Studium an. Inzwischen arbeitet er als Beamter in einer Kommunalverwaltung, in seiner Freizeit fährt er gern Motorrad. Über dieses Hobby lernte er Sylvia Hänig und deren Mann Patrick kennen, die bei den Knieschleifern Irenensee aktiv sind. „Wir sind kein Verein, sondern eine Gruppe begeisterter Motorradfahrer“, sagt Hänig.

300 Kuscheltiere für schwerkranke Kinder

Die Mitglieder engagieren sich gern sozial und beteiligten sich deshalb vor einigen Jahren mit Kinderaktionen am Sommerfest der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Daraus ergab sich der Kontakt zu Löffler. Seitdem gehören Hänigs zur Plüschi-Crew. Deren Hilfe nahm ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 an Fahrt auf. Denn während das Trio vor der Pandemie insbesondere bei öffentlichen Terminen Kuscheltiere als Sachspenden sammelte, fehlte im vergangenen Jahr diese Möglichkeit.

Sylvia Hänig richtete deshalb coronakonform ein digitales Spendenkonto ein, warb offensiv um Geld und Unterstützung beim Porta-Einrichtungshaus in Altwarmbüchen. Noch heute sitzt ihr und Löffler ein Kloß im Hals, wenn sie von dem Erfolg sprechen. Denn letztlich kamen auf diese Weise mehr als 3000 Euro zusammen, von denen sie 300 Kuscheltiere für die erkrankten Kinder in der MHH bei Porta kauften. Das Unternehmen wiederum unterstützte für die gleiche Summe die Andreas-Gärtner-Stiftung, die Kindern mit einer geistigen Behinderung hilft.

Große Resonanz auf Spendenaktion

„Es war eine unglaublich große Resonanz“, sagt Löffler, der mit Hänigs die Kuscheltiere mit handgeschriebenen Briefen und Weihnachtsgedichten, Schokolade und kleinem Spielzeug verpackte und in die Klinik brachte. „Porta hatte die Plüschtiere steril verschweißt, das hat uns sehr geholfen“, ergänzt Sylvia Hänig. Vor der Aktion habe sie wegen Corona und des Wegfalls von öffentlichen Terminen das Gefühl gehabt, sich in einer aussichtslosen Situation fürs Spendensammeln zu befinden. Dass sich dann alles so positiv dank Helfern aus Burgdorf, Uetze und Hannover entwickelt habe, fasziniere sie noch immer. Große Unterstützung kleiner Helfer kam auch aus Dollbergen: Dort malten Kinder der Kita Wunderland bunte Bilder für die Jungen und Mädchen, die wegen zum Teil lebensbedrohlicher Erkrankungen auch über Weihnachten in der MHH bleiben mussten.

Die Plüschtiere mit selbst geschriebenen Grüßen und Gedichten sowie gezeichneten Bildern von Kita-Kindern haben die Patienten der MHH-Kinderstation erhalten. Quelle: privat

Knieschleifer und Plüschi-Crew engagieren sich gemeinsam

Mehr noch: Eine Überraschung erhielten auch die Eltern und Geschwister sowie das Personal. Für all das sammeln Löffler sowie Sylvia und Patrick Hänig, unterstützt von den Knieschleifern, das gesamte Jahr. „Aber“, sagt der Initiator, „der größte Ansporn ist, wenn wir die kranken Kinder mit unseren Geschenken für einige Minuten aus der Klinikblase holen und ihre glücklichen Augen sehen.“ Um für die ehrenamtliche Arbeit zu werben, nutzt vor allem Löffler besondere Utensilien: Über seinen Motorradhelm zieht er kleine Kostüme der „Sesamstraße“-Figuren, eines Teufels oder Weihnachtsmanns und sorgt damit für Aufsehen. Ins Gespräch kommen, andere für die Projekte gewinnen, aber auch den Blick offen halten für jene, die selbst Unterstützung benötigen – darum geht es dem Trio und den Knieschleifern.

Und so sammeln sie derzeit neben Geld und Plüschtieren für kranke Kinder in der MHH auch Futterspenden für Tierheime. „Wer konkret ein Projekt hat und unsere Hilfe braucht, kann uns über Facebook anschreiben“, sagt Hänig, die auch für die Tiere in Not ein digitales Spendenkonto eingerichtet hat, über das sich Interessierte auf der Facebook-Seite der Plüschi-Crew informieren können.

