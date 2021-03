Uetze

Das Kindergottesdienst-Team der Uetzer Kirchengemeinden ergänzt seine Audio-Podcast-Reihe „Familienbande“ mit einem neuen Angebot. Für die Kinder gibt es Basteltüten. Ihr Inhalt: Material und Anleitung für einen Traumfänger. Die Idee erklärt Hänigsens Pastor Steffen Lahmann: „Gerade in unserer Zeit ist wichtig, sich seine Träume zu erhalten. Ein Traumfänger kann daran erinnern.“

Die Basteltüten zum Mitnehmen stehen bereit am KIZ in Uetze, am Gemeindehaus in Dollbergen, an der Alten Schule in Schwüblingsen, am „Haus der Begegnung“ in Hänigsen und vor der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen.

Lesen Sie auch „Familienbande“: Kinderkirche geht mit Podcasts auf Sendung

Das Bastelangebot greift das Thema des dritten Podcast-Teils auf, der ab Sonntag, 7. März, auf den Onlineseiten der Kirchengemeinden Dollbergen-Schwüblingsen, Hänigsen-Obershagen und Uetze-Katensen abgerufen werden kann. Erzählt und gespielt wird diesmal die Geschichte von Josef als Traumdeuter.

Von Anette Wulf-Dettmer