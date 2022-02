Uetze

In der nächsten öffentlichen Sitzung beraten die Ratsmitglieder der Gemeinde Uetze am Donnerstag, 3. März, unter anderem über die digitale Ausstattung der Schulen. Einen Sachstand hatte zuvor der Landesrechnungshof aus 15 Kommunen erlangt, darunter auch Uetze. Die Ergebnisse sollen nun ab 18 Uhr präsentiert werden.

Dazu sind auch die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Gleichwohl gibt es angesichts der Corona-Pandemie Beschränkungen. Wer an der Ratssitzung der Gemeinde Uetze digital teilnehmen möchte, muss sich vorab per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de anmelden. Zudem werden Anmeldungen auch während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses unter Telefon (05173) 970128 entgegengenommen. Am Sitzungstag wird Ihnen dann ein Link zugesandt. Es wird das Programm „Zoom“ verwendet.

Kommunale Finanzen stehen im Fokus

Weitere Tagesordnungspunkte sind die kommunalen Finanzen. Dabei dreht es sich etwa um die Höhe der entgegengenommenen Spenden sowie den Abschluss des Jahres 2020. Dieser betrifft nicht nur die Kernverwaltung sondern auch den Eigenbetrieb Gebäudeservice und Bauhof. Die beiden letztgenannten weisen Fehlbeträge auf. Vor Beginn des öffentlichen Teils können die Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Verwaltung sowie die Mitglieder des Rates stellen.

Die Kommune weist aber darauf hin, dass die Sitzung in Präsenz maximal zehn Uetzerinnen und Uetzer im Ratssaal des Rathauses teilnehmen können. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel, zudem ist eine Registrierung über die Luca- oder die Corona-Warn-App erforderlich, heißt es von der Gemeinde. Alternativ erfolgt die Eintragung in eine Besucherliste. Während der gesamten Sitzung muss von den Teilnehmern in Präsenz eine FFP2-Maske getragen werden. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Von Sven Warnecke