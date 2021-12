Hänigsen

Die Uetzer Ratsmitglieder tun sich schwer mit der Kostensteigerung für die geplante Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen. Der Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen hat eine Entscheidung zum Vorschlag der Verwaltung vertagt, das Budget für das Bauvorhaben um 400.000 Euro auf 2,65 Millionen Euro zu erhöhen.

Wegen der Sanierung sind bereits die Kunstspirale, der Hänigser Dorftreff und die Bücherei vorübergehend ausgezogen. In dem Backsteingebäude befinden sich noch die Verwaltungsnebenstelle der Gemeinde und zum Teil belegte Wohnungen.

Rainer Hübert (Linke) rechnete vor, dass sich inzwischen die Kosten gegenüber der ersten Schätzung von 1,3 Millionen Euro verdoppelt hätten. „Wo ist die Reißleine?“, fragte Hübert. Ihm antwortete die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch, dass die Planungen für das Projekt vor zehn Jahren begonnen hätten. Seitdem hätten sich die Anforderungen an den Brand- und den Klimaschutz erhöht.

Wohnungen werden für Flüchtlinge benötigt

Sie wies darauf hin, dass die Gemeinde den Wohnraum in dem Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen benötige. Der Rat müsse entscheiden, ob sich die Gemeinde eine Verwaltungsnebenstelle, eine Bücherei und eine Begegnungsstätte in Hänigsen leisten solle, sagte Tesch. Sie erinnerte daran, dass die Gemeinde für das Bauvorhaben bisher eine Förderung von insgesamt 750.000 Euro bewilligt bekommen hat. Eventuell gelinge es, noch weitere Fördertöpfe anzuzapfen.

Laut Rudolf Schubert (SPD) hat die SPD/CDU-Mehrheitsgruppe noch Beratungsbedarf. „Wir werden eine Entscheidung in der Ratssitzung am 9. Dezember treffen“, kündigte er an. Er fragte, ob man noch mit weiteren Kosten für Gewerke rechnen müsse, die bisher nicht in der Kostenrechnung berücksichtigt worden sind.

„Was erkennbar ist, haben wir berücksichtigt“, antwortete Frank Hacke, Leiter des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice. Weitere Kostensteigerungen könne jedoch niemand ausschließen.

Nach Ansicht des Vorsitzenden der Kunstspirale, Ulrich Schmotz, hat ein Nein zur Sanierung weitreichende Folgen. „Der Dorftreff und die Bücherei sind dann weg“, sagte Schmotz. Fraglich sei auch, ob die Kunstspirale weiter existieren könne. Dann entfalle die Jugendarbeit der Kunstspirale für den Hänigser Jugendtreff. „Die Förderung von 750.000 Euro verfallen zu lassen, ist keine gute Außendarstellung der Gemeinde“, gibt Schmotz zu bedenken.

