Uetze

Die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch hat im Ratsausschuss für Jugend, Familie und Soziales erfolgreich für den Vorschlag der Verwaltung geworben, von einem Ingenieurbüro ein Gestaltungskonzept für die Spielplätze der Gemeinde Uetze aufstellen zu lassen. Zuvor hatten einige Ortsräte davon partout nichts wissen wollen: Die Gemeinde solle das Geld für die Planung lieber für neue Spielgeräte ausgeben, hatten sie argumentiert.

Tesch erinnerte daran, dass die Erarbeitung eines Konzepts auf einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018 zurückgehe, dass die Gemeinde nicht nur die Spielplätze instand setzen, sondern auch neu überplanen solle. Auf den 25 unterschiedlich großen Spiel- und Bolzplätzen in der Kommune bestehe inzwischen ein hoher Investitionsbedarf. Wie vom Gesetz gefordert, habe die Verwaltung Kinder an der Planung beteiligt, sagte Tesch.

Schüler beurteilen Spielmöglichkeiten

Schüler aus der Spielplatz-Arbeitsgemeinschaft der Hänigser Grundschule hätten sich 20 der 25 Plätze angesehen und Schulnoten verteilt. „Vieles wird anders gewollt, als wir es uns vorgestellt haben“, berichtete Tesch. Während zum Beispiel Mitarbeiter der Verwaltung den Spielplatz Klaes Garten in Dollbergen für gut befunden hätten, hätten ihm die Grundschüler schlechte Noten gegeben. Sie hätten bemängelt, dass dort kaum Ball- und Bewegungsspiele möglich seien.

Die Verwaltung habe nicht die Fachexpertise, um ein tragfähiges Spielplatzkonzept aufzustellen, stellte Tesch klar. Daher müsse man ein Ingenieurbüro damit beauftragen. Es müsse bestimmte Vorgaben berücksichtigen. Die Spielplätze sollen individuell aufgewertet werden. Dabei sollen die Ergebnisse der Schüler Berücksichtigung finden. Die Spiel-, Bolz- und Begegnungsplätze sollen altersgerecht gestaltet werden. Themen- und Attraktivitätsspielplätze sollen entstehen.

Dem Eltzer Ortsrat haben Informationen gefehlt

„Wir hätten gern das Ergebnis der Spielplatz-AG früher gehabt“, sagte Heidi Marz (CDU). „Die Informationen, die wir heute bekommen haben, hatten wir im Ortsrat Eltje nicht“, klagte SPD-Ratsherr Rudolf Schubert, der in seinem Wohnort auch Ortsratsmitglied ist. Wahrscheinlich hätte dann die Elter Ortsvertretung das Konzept nicht abgelehnt.

Auf Marz’ Vorschlag hin wurde in die Empfehlung des Ausschusses aufgenommen, dass die Gemeinde gegebenenfalls wenig frequentierte Spielplätze aufgeben kann, die kein Entwicklungspotenzial haben. In Wohngegenden mit Mietwohnungen seien Spielplätze nötiger als in Gebieten mit nur Einfamilienhäusern, sagte Karin Lawrenz (Grüne). Ulf-Hendrik Schrader (FDP) wünscht sich, dass das Büro ganz unterschiedliche Spielplätze plant, damit eine Vielfalt entsteht.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller