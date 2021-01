Uetze

Schnelles Ende einer bei den Zuschauern beliebten Attraktion: Die Seifenblasenaufführung und Mitmachaktion des Künstlers Eddie Scott am Irenensee ist am Sonntagmittag nach nur einer halben Stunden von der Polizei unterbunden worden. Annähernd 80 Zuschauer, die der Aktion beiwohnten, mussten unverrichteter Dinge abziehen. Der Künstler erhielt nach eigenen Angaben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die aktuellen Infektionsschutzregeln in der Corona-Pandemie.

Und dabei hate alles so schön angefangen. Eddie Scott alias Eduard Tkocz machte sich zusammen mit seiner Frau Gerlind auf den Weg zum Irenensee, um dort Riesenseifenblasen steigen zu lassen. Im Schlepptau hatte der 65-Jährige den schweren Handkarren mit selbst gebauten Werkzeugen und Eimern, gefüllt mit vorbereiteter Seifenlauge. Das trockene Wetter und der leichte Wind boten optimale Bedingungen, um Seifenblasen in den Himmel zu pusten – besonders schön anzusehen vor der Kulisse des Sees. Schon bei seiner Ankunft schauten Spaziergänger, erwachsene Paare wie Familien mit Kindern, erwartungsvoll. Denn was dann kam, war vielen von ihnen bekannt: Eddie Scott hatte seine Aktion bei Facebook angekündigt.

Zahlreiche Besucher fotografieren die Show

Am Strand angekommen tauchte Scott seine Werkzeuge in einen Eimer mit Seifenlauge ein und startete sein atemberaubendes Spektakel. Hunderte von Seifenblasen schwebten über dem Irenensee – mal einzelne riesengroße Blasen, mal viele kleinere nebeneinander. Nach und nach scharten sich immer mehr Besucher auf der Wiese rund um den Strand, auf dem Scott und seine Frau die Blasen steigen ließen, und verfolgten das Schauspiel.

Kinder rannten aufgeregt zwischen den Seifenblasen umher und versuchten, diese zu fangen. Erwachsene fotografierten das Schauspiel. Ein junger Mann filmte mithilfe einer Drohnenkamera. Einige Zuschauer probierten selbst aus, die riesigen Bubbles steigen zu lassen, auch Lea Klahold aus Uetze. „Ich habe das schon ein paarmal gemacht“, erzählte die 29-Jährige. „Eine tolle Sache für Groß und Klein.“

Der Künstler Eddie Scott begeistert annähernd 80 große und kleine Zuschauer am Irenensee mit seiner Seifenblasen-Show. Die Polizei kennt keinen Spaß und beendet die Aktion wegen der Pandemie.

Seit sieben Jahren tritt der Lehrer Eduard Tkocz als Seifenblasenkünstler auf. Über die Fotografie war er auf die Schönheit der Blasen aus Seifenlauge aufmerksam geworden und arbeitete sich in die Geheimnisse dieser Kunst ein. Bei Auftritten in Kindergärten, bei Hochzeiten und Stadtfesten fliegen ihm die Herzen seiner Zuschauer zu. Sogar bei einem Hafenfest auf der Insel Pellworm begeisterte er schon die Besucher.

„Es ist eine meditative Angelegenheit“, sagt der Pensionär, der seine Kunstwerke grundsätzlich ohne Musikbegleitung präsentiert. Auslöser für seine unentgeltlichen Auftritte am Irenensee in den vergangenen Wochen war für ihn die Pandemie. „Ich dachte mir, wenn wir nicht zu den Leuten kommen können, sollen die doch zu uns kommen und wird erfreuen sie mit unserer Kunst – unter Wahrung der Abstandsregeln und an der frischen Luft.“

Aktion war mit den Betreibern des Sees abgestimmt

Was genau die Polizei ihm vorwirft, ist Eddie Scott nicht ganz klar. Seine Aktion, so sagt er, sei mit den Betreibern des Irenensees abgestimmt gewesen. Dass er eine darüber hinausreichende Genehmigung der Behörden benötige, glaubt er nicht. „Schließlich nehme ich ja keinen Eintritt dafür und verkaufe nichts.“ Die Polizeibeamten hätten unter anderem beanstandet, dass er kein Hygienekonzept für die Mitmachaktion der Besucher vorgelegt habe. „Außerdem sagten die Polizisten mir, meine Aktion sei vergleichbar mit Auftritten von Straßenmusikern. Diese seien wegen des verschärften Lockdowns nicht mehr erlaubt“, berichtet Scott.

Von der Polizeiinspektion Burgdorf war keine Stellungnahme zu bekommen. Auch die Polizeidirektion Hannover konnte die Frage nach den konkret gemachten Vorwürfen bis Redaktionsschluss nicht beantworten.

Von Gabriele Gerner