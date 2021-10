Uetze

Wegen versuchten Mordes ermittelt die Polizei gegen zwei Unbekannte, die am Montag von der Bücke des Herrschaftswegs bei Uetze einen Stein auf einen fahrenden Opel Astra geworfen haben. Die Frontscheibe des Opels zersplitterte. Der 33 Jahre alte Fahrer aus Bröckel (Landkreis Celle) erlitt leichte Verletzungen. Bei den Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr versuchten Mordes, die der Zentrale Kriminaldienst in Hannover übernommen hat, hoffen die Beamten auf Zeugen, die die Täter beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Bröckeler auf der Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn gefahren. Kurz bevor er gegen 8.30 Uhr die Herrschaftsweg-Brücke unterquerte, gab es einen lauten Knall, und die Frontscheibe seines Opels zerbarst. Die herumfliegenden Splitter verletzten den Fahrer. Er hielt an und rief die Polizei.

Sofortige Fahndung verläuft negativ

Die alarmierten Beamten leitete sofort eine Fahndung nach zwei Personen ein, die der Bröckeler vor dem Vorfall auf der Brücke gesehen hatte. Sie hatten dort mit ihren Fahrrädern gestanden. Sehr wahrscheinlich hatten sie den Gegenstand von der Brücke auf das Auto geschleudert. Sie flüchteten mit ihren Rädern auf dem Herrschaftsweg in Richtung Ort. Einer hatte ein dunkles Fahrrad. Der Rahmen des anderen Rades war rot oder orange.

Weil die Fahndung negativ verlief, sucht der Zentrale Kriminaldienst, Telefon (0511) 1095555 jetzt Zeugen, die zur Tatzeit zwei Menschen mit Fahrrädern auf oder in der Nähe der Brücke gesehen haben. Der Bröckeler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto wurde neben der Frontscheibe auch die Motorhaube beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro.

