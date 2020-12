Uetze

Gleich drei Strafverfahren hat sich ein 33 Jahre alter Mann aus Uetze in der Nacht zu Mittwoch eingehandelt: Er war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 1.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Uetzer Straße unterwegs. Dabei fiel er der Besatzung eines Rettungswagens, die gerade von einem Einsatz zurückkam, auf, weil er für seine Fahrt die gesamte Straßenbreite benötigte. Die Beamten stoppten den Uetzer und sprachen ihn an. Der Mann reagierte sofort aggressiv.

Deshalb alarmierten die Sanitäter die Polizei – allerdings verhielt sich der Radfahrer weiterhin so aggressiv und wenig kooperativ, dass die Beamten weitere Kollegen zur Unterstützung anforderten. Letztlich waren drei Besatzungen von Streifenwagen notwendig, um dem Mann vor Ort einen Atemalkoholtest abnehmen zu können. Dieser zeigte einen Wert von 2,43 Promille an. Die Polizisten wollten den Uetzer deshalb für eine Blutprobe in den Streifenwagen und anschließend zur Inspektion bringen, doch das versuchte der Mann zu verhindern. „Nur unter äußerst schwierigen Umständen konnte er schließlich in den Streifenwagen verbracht werden“, sagt die Sprecherin.

Uetzer beleidigt Polizisten aufs Übelste

Während der Fahrt zur Polizeiinspektion beleidigte der Mann die Streifenwagenbesatzung aufs Übelste, eine Blutprobe konnte er damit nicht verhindern. Stattdessen leiteten die Beamten gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.

Für die Polizisten, so die Sprecherin, ist der Uetzer kein Unbekannter: Er ist bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Von Antje Bismark