Hänigsen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Kreuzdornring in Hänigsen. Nach Aussage eines Sprechers passierte ein etwa 50 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug gegen 15 Uhr die Straße und bog schließlich in eine Einfahrt ein, um sich nach einem Weg zu erkundigen. Als er das Grundstück verließ, rangierte der Fahrer beim Rückwärtsfahren mehrfach und stieß dabei mit dem linken Heckteil gegen einen Gartenzaun. Diesen beschädigte er bei der Kollision – er setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu Fahrer oder Auto geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Anzeige

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in der Gemeinde Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Antje Bismark