Uetze

Nach einer Unfallflucht an der Theodor-Heuss-Straße in Uetze sucht die Polizei jetzt Zeugen: Dort hatte ein 54 Jahre alter Mann aus Uetze am Sonnabend gegen 6 Uhr seinen Ford Focus ordnungsgemäß abgestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Als er gegen 12.15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Schäden an der vorderen Stoßstange. Diese entstanden nach ersten Erkenntnissen der Polizei wahrscheinlich, als ein anderer Autofahrer seinen Wagen ein- oder ausparkte.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den Schaden von etwa 800 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Auto geben können, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Anzeige

Weitere Nachrichten von der Polizei und Feuerwehr in der Gemeinde Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark