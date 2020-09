Obershagen

Ihren Sperrmüll haben Unbekannte illegal am Fahrbahnrand der Kreisstraße 125 in Obershagen entsorgt. Unter den Gegenständen finden sich nach Aussag eines Polizeisprechers unter anderem Bettwäsche, Kleidung und ein Kopfkissen. Passanten entdeckten den Umweltfrevel am Mittwoch gegen 14 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden. Zudem teilt der Sprecher mit, dass der Abfallentsorger (Aha) den illegalen Müll abholt.

Von Antje Bismark