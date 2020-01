Uetze

Erneut haben Unbekannte in der Gemarkung Uetze illegal Abfall entsorgt. Am Dienstag, 21. Januar, wurden an einem Feldweg, der parallel zur Landesstraße 387 verläuft, in Höhe des dortigen letzten Windrads neun Müllsäcke entdeckt. In den Säcken waren unter anderem Teppichreste und eine Duschwandabtrennung. Die Polizei geht davon aus, dass die Umweltsünder den Müll dort in der Woche vor dem 21. Januar abgeladen haben. Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte Schlachtabfälle an einer Windradbaustelle südlich von Uetze abgekippt.

Die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, nimmt Hinweise auf die Täter entgegen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Uetze lesen Sie im Poliizeiticker.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller