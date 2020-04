Katensen

Eigentlich wollte die Polizei am Freitag gegen 21.20 Uhr auf Anordnung den Führerschein eines 19-Jährigen in Katensen beschlagnahmen – dabei stellten die Beamten im gleichen Haus in der Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes jedoch den Geruch von Marihuana fest. Sie konfrontieren den Bewohner mit ihrer Wahrnehmung, der daraufhin den Polizisten eine geringe Menge der Drogen aushändigte und anschließend versuchte, einen weiteren Gegenstand aus dem Fenster zu werfen.

Die Beamten verhinderten dies, dabei leistete der 28-Jährige erheblichen Widerstand, verletzte aber keinen der Beteiligungen. Bei einer im Anschluss angeordneten Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Ermittler dank eines Rauschgiftspürhundes geringe Mengen Marihuana und Amphetamine. Der Katenser muss sich nun in Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von Antje Bismark